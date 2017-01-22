Spor
Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır'a: Efsaneydin ama gazoz olma yolunda ilerlemen kaygı verici
"Türk hakemliği ve Cüneyt iflas ettiler. Yasinin poz etkisinde kalınıp( bence el yok) skandal bir penaltı verildi"
Sabah gazetesi yazarı ve Beyaz TV spor yorumcusu Ahmet Çakar Karabükspor-Galatasaray maçındaki yönetiminden dolay Cüneyt Çakır'ı eleştirdi.
Çakar, Çakır'ın Karabükspor lehine verdiği penaltının doğru olmadığını belirterek "Efsaneydin ama gazoz olma yolunda ilerlemen kaygı verici" dedi.
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