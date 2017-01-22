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Spor

Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır'a: Efsaneydin ama gazoz olma yolunda ilerlemen kaygı verici

"Türk hakemliği ve Cüneyt iflas ettiler. Yasinin poz etkisinde kalınıp( bence el yok) skandal bir penaltı verildi"

22 Ocak 2017 14:50

Sabah gazetesi yazarı ve Beyaz TV spor yorumcusu Ahmet Çakar Karabükspor-Galatasaray maçındaki yönetiminden dolay Cüneyt Çakır'ı eleştirdi.

Çakar, Çakır'ın Karabükspor lehine verdiği penaltının doğru olmadığını belirterek "Efsaneydin ama gazoz olma yolunda ilerlemen kaygı verici" dedi.

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Ahmet ÇakarCüneyt Çakırpenaltıgazoz
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