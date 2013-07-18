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Spor

Ahmet Çakar'dan Aziz Yıldırım'a sert eleştiri

Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar Twitter üzerinden açıklamalar yaptı. Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin CAS davasını geri çekmesini eleştirdi.

18 Temmuz 2013 12:46

Fenerbahçe'nin CAS davasını geri çekmesiyle ilgili oldukça sert ifadeler kullanan Ahmet Çakar yazdığı twitlerde şu ifadeleri kullandı:
 
“Benim anlamadığım bir şey var. Aziz Yıldırım demişti ki CAS davasını ülke menfaatleri için çektik diye, oysa bugünkü açıklamalarda FB vaatleri vardı ve “bu vaatler nedeniyle CAS davasını geri çektik” dedi. Hangisi doğru?” “Hanı CAS davası namustu?” “Bir soru daha… 3 Temmuz’dan beri savcı suçlu, polis medya suçlu, cemaat suçlu, GS ve Trabzon suçlu, Erzik, Mehmet Ali Aydınlar suçlu, Arıboğan suçlu, Cornu suçlu, PEKİ Aziz Başkan...”
 

"50 yıldır şike vardı ama Aziz Yıldırım yakalandı"

 
Bir takipçisinin twiti üzerine “Tabi ki sistem suçlu, Türkiye’de 50 yıldır şike vardı ama Aziz Yıldırım yakalandı” diyen Ahmet Çakar, Yıldırım’ın Fenerbahçe başkanlığından ayrılmak zorunda kalacağını iddia etti. Çakar, “Fenerbahçe demek Aziz Yıldırım demek değildir. Zaten Aziz Yıldırım 2 aya kadar Fenerbahçe başkanlığından ayrılmak zorunda kalacak” dedi.

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