T24 LogoT24 Logo
Spor

Ahmet Çakar'a 1 milyon liralık dava İSTANBUL (A.A)

06 Eylül 2011 19:19

-Ahmet Çakar'a 1 milyon liralık dava İSTANBUL (A.A) - 06.09.2011 - Galatasaray Kulübü, FIFA kokartlı eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'a 1 milyon lira tutarında manevi tazminat davası açtı. Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinde konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Son günlerde Ahmet Çakar isimli gazeteci tarafından, kulübümüzün 1993 yılında İstanbul'da Manchester United futbol takımı ile yapmış olduğu Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının sonucuna spor ahlakına uymayan bir şekilde etki etmeye çalıştığı iddiası gündeme getirilmek istenmektedir. Kulübümüzü karalama kampanyasının bir parçası olan bu iddianın sahibine karşı İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011-533 sayılı dosyası üzerinden 1 milyon TL tutarında manevi tazminat davası açılmıştır.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24