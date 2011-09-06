-Ahmet Çakar'a 1 milyon liralık dava İSTANBUL (A.A) - 06.09.2011 - Galatasaray Kulübü, FIFA kokartlı eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'a 1 milyon lira tutarında manevi tazminat davası açtı. Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinde konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Son günlerde Ahmet Çakar isimli gazeteci tarafından, kulübümüzün 1993 yılında İstanbul'da Manchester United futbol takımı ile yapmış olduğu Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının sonucuna spor ahlakına uymayan bir şekilde etki etmeye çalıştığı iddiası gündeme getirilmek istenmektedir. Kulübümüzü karalama kampanyasının bir parçası olan bu iddianın sahibine karşı İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011-533 sayılı dosyası üzerinden 1 milyon TL tutarında manevi tazminat davası açılmıştır.''