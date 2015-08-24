T24 LogoT24 Logo
Spor

Ahmet Çakar: Volkan ancak belgesellerde oynar

Ahmet Çakar'ın Volkan Demirel hakkında yaptığı yorum tartışmaya yol açtı

24 Ağustos 2015 10:46

1-1 sona eren Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında önce penaltıya sebep olan, ardından iki muhteşem kurtarış yapan Volkan Demirel için Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar "Volkan belgesellerde oynar" dedi. Bu yorum kısa sürede Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Aynı programda konuşan yorumculardan Rasim Ozan Kütahyalı, Çakar'ın bu sözlerine "Hocam belgesel derken neyi kastettiğini biliyoruz" diye karşılık verdi.

İşte Beyaz TV'deki o diyalog:

ETİKETLER

volkan demirelfenerbahçeahmet çakarbeyaz tvrasim ozan kütahyalıbelgesellerde oynar
","articleSection":"Spor","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2015-08-24T10:46:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/ahmet-cakar-volkan-ancak-belgesellerde-oynar,307253","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/ahmet-cakar-volkan-ancak-belgesellerde-oynar,307253"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24