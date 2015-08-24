Ahmet Çakar: Volkan ancak belgesellerde oynar

1-1 sona eren Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında önce penaltıya sebep olan, ardından iki muhteşem kurtarış yapan Volkan Demirel için Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar "Volkan belgesellerde oynar" dedi. Bu yorum kısa sürede Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Aynı programda konuşan yorumculardan Rasim Ozan Kütahyalı, Çakar'ın bu sözlerine "Hocam belgesel derken neyi kastettiğini biliyoruz" diye karşılık verdi.

İşte Beyaz TV'deki o diyalog: