Ahmet Çakar: Türk hakemliği can çekişiyor, sen de böylesi penaltıyı verirsen diğerleri ne yapmaz Cüneyt; yazıklar olsun size

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla, ligde üst üste 4. maçında galip gelmeyi başaramadı. Altay'ın ikinci golünü kaydettiği penaltı pozisyonu tartışmalara neden oldu. Pozisyonu değerlendiren eski hakem Ahmet Çakar, "Türk hakemliği can çekişiyor. Vücuttan seken , yarım metre mesafeden nasıl penaltı. Yazıklar olsun size" dedi.

Karşılaşmanın 84. dakikasında Berkan Kutlu'nun ceza sahası içindeki pozisyonunda VAR devreye girdi ve maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı pozisyonu izlemesi için davet etti. Çakır, Berkan Kutlu'nun topa eliyle oynadığı kararını verdi ve penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı kararı sonrası Galatasaray taraftarı sosyal medyada tepki gösterirken, eski hakem Ahmet Çakar' da sosyal medya platformu Twitter üzerinden pozisyonla ilgili bir paylaşım yaptı. Çakar, "Türk hakemliği can çekişiyor. Sen de böylesi penaltıyı verirsen diğerleri ne yapmaz Cüneyt. Vücuttan seken, yarım metre mesafeden nasıl penaltı. Yazıklar olsun size" diye yazdı.