Çaykur Rizespor Galatasaray maçı nefesleri kesti! Gollere, tartışmalı pozisyonlara, penaltıya ve kırmızı karta sahne oldu. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 90+11. dakikada Morutan'ın golüyle 3-2 kazanmayı başardı. Maçın ardından karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın performansını eleştiren Ahmet Çakar, "Türk hakemliği bu gece Rize'de fiilen iflas etmiştir" ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in 8. haftası süper bir maçla sona erdi! Çaykur Rizespor ile Galatasaray’ın karşılaşmasında 5 gol, kırmızı kart ve penaltı çıktı. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 3-2’lik galibiyetiyle sona erdi.

Sarı-kırmızılıların 90+11'de attığı gol tartışmalara neden oldu. Maç sonunda Rizesporlu futbolcular hakem Ali Palabıyık'a son golden önce Diagne'nin pozisyonunun faul olduğu gerekçesiyle itiraz etti.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, maçın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Türk hakemliği bu gece Rize'de fiilen iflas etmiştir. Serdar Tatlı ve onu görevde ısrarla tutan TFF Başkanı kına yakabilirler" dedi.

"Bütün Türkiye'nin izlediği bir maç, herkesin gördüğü bir pozisyon var"

Çaykur Rizesporlu Dabo ve Pohjanpalo, Galatasaray maçındaki son pozisyondaki hakem kararını eleştirdi.

Dabo, Galatasaray yenilgisiyle ilgili konuşurken, "Maçın sonunda gelişen olaylar var, üst üste birkaç pozisyonlar var. Bütün Türkiye'nin izlediği bir maç, herkesin gördüğü bir pozisyon var. Çok açık, üst üste pozisyonlar oldu. Herkesin malumu olduğu bir olayı çok fazla konuşup kendimi tehlikeye atmak istemiyorum" dedi.

Çaykur Rizespor'un iki golünü atan Joel Pohjanpalo, "Bizim için üzücü bir skor oldu. Son pozisyonu herkes gördü. Biz faul olarak gördük ama hakem faul olarak görmedi. Geldiğimden beri en iyi maçlarımızdan birini oynadık. Takım arkadaşlarımızla bir birliktelik sağladık. Maç berabere bitebilirdi ama galip de gelebilirdi. gelecek için umut verici bir maçtı" diye konuştu.

Kaçan penaltı için ise Pohjanpalo, "Bir futbol maçında olması gereken bir çok şey oldu. Futbolda penaltı kaçzabiliyor. 2-1 öne geçtik. Galatasaray eşitliği sağladı. Penaltı pozisyonunu kaçırdık ama sonradan malul pozisyon yaşandı ve kaybettik" ifadelerini kullandı.