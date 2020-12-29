Ahmet Çakar: "Türk futbolunun katili Türk hakemleri" diye bir laf var, yalan da değil!

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Sabah gazetesindeki köşesinde Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi. Çakar, hakemleri eleştirerek “’Türk futbolunun katili Türk hakemleri’ diye bir laf var. Yalan da değil” ifadelerini kullandı.

Maçla ve hakemle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çakar, “’Türk futbolunun katili Türk hakemleri' diye bir laf var. Yalan da değil! Aboubakar'dan yoksun Beşiktaş, Sivasspor'u hakem ve VAR hakemlerinin yardımıyla yenmiştir. İlk gol maçı belirleyen unsur oldu. Top taç çizgisinin yanından sahayı terk etmişken oyun devam etti ve Beşiktaş'ın golü geldi. VAR karışır mı, tabii ki karışır. Bir atak başlangıcında top dışarıdan gelmişse VAR protokolüne göre karışabilir. Yapılması gereken şuydu, golün iptali... Bu olduktan sonra zaten sinirler bozuldu, devre arasına giderken de Hakan Arslan oyundan atılınca zaten maç orada bitti" diye yazdı.

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