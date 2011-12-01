Ahmet Çakar: Tecavüz edilmiş ama ölmemiş

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Tepkiler artıyor



Facebook’ta ve Twitter’da paylaşılan videonun altındaki yorumlarda, Çakar için, “Tecavüzcüleri cesaretlendiren, tecavüz suçunu kadına yükleyen iğrenç zihniyetini kınıyoruz” denildi. Çakar’ın IMF Başkanının tecavüzüne uğrayan otel çalışanı için ise, ‘Üstelik siyah, üstelik çirkin kız’ diyerek ırkçılık yapması da tepki çekti.Çakar programda, “Beş ay önce 60 yaşında IMF Başkanı bir otelde çalışan kızı, üstelik de siyah bir kız, çirkin de bir kız, elle taciz etti… (Programdakiler tecavüz etti diye düzeltince) tecavüz iddiasıyla… Ama kız ölmemiş… Bir kere Türkiye şunu iyi bilsin, bir erkek bir kadına kolay kolay tecavüz edemez. Bunu ben değil Adli Tıp söylüyor. Bir kadın istemezse bir erkeğin tecavüzüne uğramaz” dorumu yapmıştı Programda yer alan Ömer Çavuşoğlu, Ahmet Çakar’ı haklı bulduğunu belirterek, “Orada haklı, kadın istemese adamın tecavüz etmesine imkan yok” diye konuşuyor.Ahmet Çakar ise sözlerine şöyle devam etmişti: “Kadında hasar yok. Yaşlı başlı adam, yanında polis, IMF başkanını götürüyorlar. Amerika’da Sebep, bir kadına tecavüz etti diye. Kadının ağzında burnunda bir şey yok. İlle de ağzının burnunun dağılması diye bir şey olacak da değil. Tecavüzden yana değilim ha, tecavüz eden şerefsizdir. Herifi içeri attılar, sonra öğrenildi ki, olayda kumpas var. Adam şimdi diyor ki, kardeşim benim onurum ne olacak.” Tecavüzün sözlük anlamı zaten zorla demek!''Ekşi Sözlük, İTÜ Sözlük ve Facebook’ta Ahmet Çakar’a bu söylemlerinden ötürü tepki yağdı. İşte o yorumlar:Ne kadar dallama, angut, ırkçı, faşist, yavşak ve psikopat varsa bu ülkeye mi toplanmış? Allah'ım al emanetlerini de rahatlayalım... Tecavüzü haklı gören adalet sistemi olan bir ülkede bu şerefsizlerin ekranda yavşaklık yapmaları da şaşırtıcı değil...Ahmet Çakar tam bir soytarıdır.Ahmet Çakar'ın bir yakınına biri tecavüz etse, Ahmet bey tecavüzcüden şikâyetçi olmayacak demek ki...demek ki,bu adamın gözünde,kadının tecavüze uğraması "hakemi yanıltmaya yönelik bir hareket" olarak görünüyor... çakar çakmaz çakan Ahmet..:) sistem baştan çürük olunca, ülke,yazarıyla çizeriyle,yavşaklarla, ırkcılarla ve tecavüzcülerle dolar...kadın ve çocuk istismarının toplumsal norm haline geldiği bir yerde, bir televizyon şovmeninin bilinç altının dışa vurumu.mantıklı. Ahmet Çakar her gün yorumlarıyla beynimize tecavüz ediyor. biz istemezsek yapamaz.tecavüzün tanımını insanın kendine yakışanı giymesi veya bir ülkenin kendi kendini yönetmesi sanan insan söylemi.ulan tecavüzün sözlük anlamı zaten zorla demek.bu tezi savunan kişi tecavüzcüdür, yapmıştır ve yansıtma yapıyordur.vicdan bozukluğu içeren söylem