Ahmet Çakar, Şansal Büyüka’dan özür diledi; dava düştü

Spor yorumcusu Şansal Büyüka'ya hakaret ettiği iddia edilen eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar hakkındaki dava karara bağlandı. Çakır'ın "Sesli ve görüntülü ileti ile zincirleme biçimde hakaret" suçundan 5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyordu.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Çakar ve şikayetçi Şansal Büyüka katılmadı. Duruşmada şikayetçi Şansal Büyüka'yı avukat Didem Akbey temsil etti. Avukat Akbey, "Katılan şikayetinden vazgeçmiştir, sanık da dava konusu eylem nedeniyle müvekkilden özür dilemiştir. Bu nedenle şikayetimizden feragat ediyoruz" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Serpil Kırkeser’in haberine göre, davayı karara bağlayan mahkeme, sanık hakkında "Sesli ve görüntülü ileti ile zincirleme biçimde hakaret" suçundan kamu davası açıldığını hatırlattı. Mahkeme, müştekinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle kamu davasının düşürülmesine karar verdi.

Suçlamaları reddetmişti

Ahmet Çakar savunmasında şunları söylemişti:

"İddianamede de belirtildiği gibi piero isimli alet hakkında söylediklerim kesinlikle doğrudur. Müşteki, piero aletinin kullanıldığı Lig TV'nin en az 20 yıldır müdürü konumundadır. Birlikte program yaptıkları Erman Toroğlu en az 10 yıl müşteki ile çalışmış, bu aletin çalışmasına ilişkin ayrıldıktan sonra defalarca suçlamalarda bulunmuştur. Tanık olarak zaten dinlenecektir. Ben bu alete eleştirileri yaptıktan sonra müştekiyi kastederek davaya konu sözleri söyledim. Bu sözü kesinlikle cinsel bir çıkarım amaçlı söylemedim. Yani egemenliği altına alınmış anlamında söyledim. İddia edildiği gibi amaçla söylenmiş olsaydım programa katıldığım arkadaşlarıma hakaret etmiş olurdum. Kesinlikle böyle bir amacım yoktur.

"Ayrıca benim Twitter üzerinden de hakaret ettiğim iddia edilmektedir. Televizyon programı yapılıp piero hakkında konuştuktan sonra müşteki (Şansal Büyüka), program müdürü Ertem Şener'i arayarak şikayet edeceğini ve mahkemeye vereceğini söyleyince ben de Twitter hesabım üzerinden 'Mahkemeye vermezse adam değildir" dedim. Bu hakaret içerikli söz değildir."

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Şansal Büyüka 'müşteki', Ahmet Çakar ise "şüpheli" sıfatıyla yer alıyordu. İddianamede "Şüpheli Ahmet Çakar tarafından programda kullanılan ifadelerin eleştiri boyutunu aşarak kişiyi küçültücü, şeref ve haysiyetini rencide edici mahiyette olduğu öne sürülen iddianamede açıklamaların bir bütün halinde de müştekiyi küşük düşürücü bir uslüpta ifade edildiği anlaşılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Twitter mesajlarının da programda açıklanan görüşler doğrultusunda yazıldığı da anlatılan iddianamede şüpheli Ahmet Çakar'ın "Sesli ve görüntülü ileti ile zincirleme biçimde hakaret" suçundan 5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis isteniyordu.