Ahmet Çakar: Salih Dursun'a yüz vermeseydik Trabzonsporlu holigan hakeme saldıramazdı

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Avni Aker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında, sahaya girerek hakem Volkan Bayarslan'a saldıran 17 yaşındaki M.O ile ilgili olarak, "Hakeme kırmızı kart gösteren Salih Dursun'a yüz vermeseydik Trabzonsporlu holigan hakeme saldıramazdı" dedi. Avrupa'da olsa, saldırının ardından Trabzonspor'un en az 5 yıl ligden men edileceğini savunan Çakar, "Çok üzülüyorum. Sen Trabzonspor’u böyle ötekileştirirsen oradan terörist çıkmaz ama Kurtlar Vadisi’ne çok adam çıkar. Yine'de sistem bozuk. Cezaları artıracaksın kardeşim. Büyük takımlarımız buna Trabzonspor da dahil Avrupa’da maç yapıyor. Bir tanesinde sahaya atlayan bir kişi görmedik. Biliyoruz ki, UEFA gözümüzün yaşına bakmaz. Bu olay Trabzonspor’un Avrupa maçında olsaydı. Trabzonspor en az 5 yıl men edilirdi. Çok büyük para cezası alırdı. UEFA acımaz. Bazen CAS’a gidersin o daha fazla verir" diye konuştu.

Vahdet gazetesinden Halit Taşdelen'e konuşan Ahmet Çakar'ın açıklamaları şöyle:

“40 yıldır futbolun içerisindeyim. Futbolda Trabzonspor’un bu yıl uğradığı gibi hiç bir takım hakem katliamına uğramadı. Bazı maçlar vardır, hakem hatasıyla kaybedilebilir. Bunlar çok büyük final maçları da olabilir. Ama süreklilik arz eden, bir sezona yayılan, 20 küsur puanlara tekabül eden bir hakem faciasını Trabzonspor gibi bir başka takım yaşamadı.

"O penaltı insanlık suçudur"

Acaba diyorum bir husumet mi var? Her maçta hakemler intikam alırcasına kararlar veriyor. En son Eskişehirspor-Trabzonspor maçında Trabzonspor aleyhine verilen penaltı insanlık suçudur. Maçlara bakıyorum hep Trabzonspor maçları. İlave yardımcı hakemin pozisyonu görme şansı da yok. Cart diye çaldı verdi penaltıyı. Uydurdu verdi.

"Trabzonsporlulardan Kurtlar Vadisi'ne çok adam çıkar"

Ama Trabzon’da yaşananlar da yanlıştır. Fenerbahçe maçında taraftarın sahaya girerek hakeme saldırmasını kabul etmiyoruz. Böyle bir şey yok. Ne dinimizde var, ne kurallarda, ne de kanunlarda var. Ama siz de adaletli maç yönetin. Her hakem Trabzon’a zarar verip gitti. Çok üzülüyorum. Sen Trabzonspor’u böyle ötekileştirirsen oradan terörist çıkmaz ama Kurtlar Vadisi’ne çok adam çıkar.

"En az 5 yıl men alırdı"

Sistem bozuk. Cezaları artıracaksın kardeşim. Büyük takımlarımız buna Trabzonspor da dahil Avrupa’da maç yapıyor. Bir tanesinde sahaya atlayan bir kişi görmedik. Takımlarımızın Avrupa maçlarından dolayı ceza aldığını da görmedim. Biliyoruz ki, UEFA gözümüzün yaşına bakmaz. Bu olay Trabzonspor’un Avrupa maçında olsaydı. Trabzonspor en az 5 yıl men edilirdi. Çok büyük para cezası alırdı. UEFA acımaz. Bazen CAS’a gidersin o daha fazla verir.”

"Salih Dursun'a yüz verdik"

“İlk anda Salih Dursun’un hakeme gösterdiği kırmızı kartı doğru bulduğumu söyledim. Ancak sonrasında keşke öyle söylemeseydim dediğim oldu. Salih’e yüz verdik. Trabzon halkı ayaklandı. Sağduyu ile düşündüğün vakit sistemi zorlayan bir şeydi. Destek çıkmasaydık daha iyi olurdu.”