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Spor

Ahmet Çakar: O penaltıyı bilinçaltında olan şeytan verdi!

12 Eylül 2020 09:38

Sabah gazetesi spor yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada verilen penaltı için "Maçın son dakikasında olan penaltıyı asla bir insan vermedi. O penaltıyı bilinçaltında olan şeytan verdi!" diye yazdı.

Jose Sosa'nın iyi oynamaması ya da uzun süreli sakatlık geçirmesi durumunda Fenerbahçe'nin ilk 3'e giremeyeceğini iddia eden Ahmet Çakar, "Kim ne derse desin Vedat Muriqi, Emre Belözoğlu hatta o beğenmediğimiz alkolik ve nikotinman Max Kruse'nin bırakın yerini tutmayı yanına yaklaşacak bir oyuncu yok." ifadelerini kullandı.

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