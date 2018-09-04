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Spor

Ahmet Çakar: Karius çirkin bir adam, sarı çıyan...

"Bir erkek sarışın olmayacak"

04 Eylül 2018 03:08

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, “Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius'un çok çirkin bir adam olduğunu” iddia etti.

Çakar, Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında Karius için şu ifadeleri kullandı:

“Karius yakışıklı falan diyorlar. Karius bana göre son derece çirkin bir adam. İyi kaleci. Dün Beşiktaş’a hizmeti oldu. Bir kadın değilim, kız değilim hormonal gözle bakamıyorum ama ‘sarı çıyan’ derler ya… Çiyan derken kötü anlamda söylemiyorum. Bir erkek sarışın olmayacak. Sarışın erkek yakışıklı değildir. Karius yakışıklı falan değildir. Karius morgdan yeni kalkmış bir mumya gibi…”

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