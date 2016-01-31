Ahmet Çakar: İstiklal Marşı'nı ıslıklayan da şerefsizdir, kazanan takıma terörist muamelesi yapan da

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Bursaspor-Amedspor maçı üzerinden siyasi tartışmalar yürütülmesine Twitter'dan tepki gösterdi. "İstiklal marşını ıslıklayan da şerefsizdir, 3 lig alttan gelip kazanan takıma terörist muamelesi yapan da. Amedspor, ismini devletin de kabul ettiği bir futbol takımıdır." dedi.

Medipol Başakşehir'li futbolcu Semih Şentürk'ün, Amedspor'a attığı golden sonra asker selamı vermesine de değinen Çakar, "Şehitlerimize gözyaşı dökerken, bir kısmınızın askerlikten sıyırmak için yaptığı manevralar ve sonrada vatanseverlikten sözetmeleri komik" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'ın Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle:

Amedspor mucizeleri ardarda tekrarlıyor.Tebrikler AMEDSPOR — ahmetcakar (@ahmetcakar1) 31 Ocak 2016

Sporla siyaseti hiçbir zaman karıştırmayın.Amedspor ,ismini devletin de kabul ettiği bir futbol takımıdır. — ahmetcakar (@ahmetcakar1) 31 Ocak 2016

Amedsporu, Pkk terör örgütü ile anmak,spora ve ülke bütünlüğüne verilecek en büyük zarardır.Aksini düşünen haindir — ahmetcakar (@ahmetcakar1) 31 Ocak 2016

Bana küfür edenlere sesleniyorum.Bu nefret bu ayrışma ülkeye büyük zarar verir. — ahmetcakar (@ahmetcakar1) 31 Ocak 2016

İstiklal marşını ıslıklayan da şerefsizdir,üç lig alttan gelip kazanan takıma terörist muamelesi yapan da öyle — ahmetcakar (@ahmetcakar1) 31 Ocak 2016

Gerçek vatanseverlik bir futbol takımına küfürle,ayrıştırıcı söylemlerle,etnik milliyetçilikle olmaz. — ahmetcakar (@ahmetcakar1) 31 Ocak 2016

Şehitlerimize gözyaşı dökerken,bir kısmınızın askerlikten sıyırmak için yaptığı manevralar ve sonrada vatanseverlikten sözetmelerinkomik — ahmetcakar (@ahmetcakar1) 31 Ocak 2016

Eğer Amedspor galibiyeti resmi sitesinde (öyle tweetler alıyorum)teröristlere armağan etmişse yazıklar olsun.Bu söylem de vatanhainliğidir — ahmetcakar (@ahmetcakar1) 31 Ocak 2016