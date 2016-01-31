Ahmet Çakar: İstiklal Marşı'nı ıslıklayan da şerefsizdir, kazanan takıma terörist muamelesi yapan da

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Bursaspor-Amedspor maçı üzerinden siyasi tartışmalar yürütülmesine Twitter'dan tepki gösterdi. "İstiklal marşını ıslıklayan da şerefsizdir, 3 lig alttan gelip kazanan takıma terörist muamelesi yapan da. Amedspor, ismini devletin de kabul ettiği bir futbol takımıdır." dedi.
Medipol Başakşehir'li futbolcu Semih Şentürk'ün, Amedspor'a attığı golden sonra asker selamı vermesine de değinen Çakar, "Şehitlerimize gözyaşı dökerken, bir kısmınızın askerlikten sıyırmak için yaptığı manevralar ve sonrada vatanseverlikten sözetmeleri komik" ifadelerini kullandı.
Ahmet Çakar'ın Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle: