Ahmet Çakar: İstifa eden MHK Başkanı'nın ses kaydı ortaya çıkarsa Türk futbolunda depremi o zaman görün

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifası hakkında, "Aldığım bilgiyi söylüyorum. Ferhat Gündoğdu'ya ses kaydı dinlettiler. Bu ses senin mi? diye sordular. Yarım saat sonra Ferhat Gündoğdu istifa etti. Bu tape yurt dışından bir sosyal medya hesabından ortaya çıkarsa Türk futbolunda depremi o zaman görün" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa etmesinin ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da görevini bıraktı. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol programında çarpıcı iddialarda bulundu.

Ahmet Çakar yaptığı açıklamada, "Aldığım bilgiyi söylüyorum. Beylerbeyi Tesisleri'nde Ferhat Gündoğdu ve MHK üyeleri atamaları yaparken, telefon geliyor. Ferhat Gündoğdu'na ses kaydı dinlettiler. Bu ses senin mi? diye sordular. Yarım saat sonra Ferhat Gündoğdu istifa etti" ifadelerini kullandı.



Tapenin ortaya çıkması durumunda büyük ses getireceğini belirten Çakar, "Ferhat Gündoğdu'ya dinletilen tape benim elimde olsa kanun gereği yayınlayamam. Ancak bu tape yurt dışından bir sosyal medya hesabından ortaya çıkarsa Türk futbolunda depremi o zaman görün siz!" dedi.