Ahmet Çakar: Galatasaray kötü de oynasa sahada geçen senenin intikamını alırcasına kararlar veren bir hakem vardı

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildiği karşılaşmayı değerlendirdiği yazısında, Yaşar Kemal Uğurlu'nun sarı-kırmızılılar aleyhine verdiği penaltıya katılmadığını belirterek, "Bu penaltı doğru değil. Aynı hakeme sormak lazım, ikinci yarıda Andone'nin sakatlandığı pozisyonda VAR'ın, hakemi kenara davet etmesi normal ve usule uygun olmasa da madem davet edildin, orada Rizesporlu kalecinin topa teması yok ve Andone'nin diz kapağının üzerine düşüyor. Maden VAR çağırdı, futbolun düz mantığında o da penaltı. Yine ilk yarıda Donk'a yapılan net penaltı var. O da es geçildi. Dedik ya Türk hakemliğinde bazı yıllar bir takıma bazı yıllar başka bir takıma çalışan bir gladyo var. İstedikleri operasyonları çekiyorlar, istedikleri gibi at koşturuyorlar." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar, Galatasaray'ın geçen sezon oynanan karşılaşmada hakem operasyonu ile galip geldiğini ve o hakemin lisansının iptal edildiğini hatırlatarak, "Acı olan şu, G.Saray kötü de oynasa sahada adeta geçen senenin intikamını alırcasına kararlar veren bir hakem vardı." diye yazdı