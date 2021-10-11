Ahmet Çakar: Fenerbahçe-Galatasaray dostluk anlaşması, Beşiktaş'a karşı operasyondur

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında "ezeli rekabet, ebedi dostluk sponsorluk paketi" oluşturuldu. Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, iki takım arasındaki bu projeyle ilgili olarak "Fenerbahçe-Galatasaray dostluk anlaşması, Beşiktaş'a karşı operasyondur" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe yeni projelere imza atarak mali tabloyu düzeltecek gelir elde etmek istiyor.

Galatasaray Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Özyurt'un söylediğine göre iki kulüp arasında 'ezeli rekabet, ebedi dostluk sponsorluk paketi' oluşturuldu.

Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yaptığı açıklamalarda Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bu anlaşmaya değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş camiasından özür diliyorum. Beşiktaş'ın maçları artık derbidir. Beşiktaş, taraftar sayısı ve parasal değil belki ama bugün Türkiye'nin en önemli süper güç takımıdır. Fenerbahçe - Galatasaray dostluk anlaşması, Beşiktaş'a karşı operasyondur."

Galatasaray ile Fenerbahçe, Avrupa'da ortak mağaza açacak

Öte yandan Skorer'den Nevzat Dindar'ın haberine göre; Fenerbahçe ile Galatasaray, Avrupa'da ortak mağaza açacaklar. İlk mağazanın Londra'da açılma fikri ön planda.

Taraflar arasında masaya yatırılıp ekonomik yönleri ele alınan projenin mali yönden iki kulübe büyük getiri sağlaması planlanıyor.

Ancak bu işbirliği, Türkiye’deki Galatasaray Store veya Fenerium mağazalarında geçerli olmayacak.