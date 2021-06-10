Ahmet Çakar: Ey Ahmet Nur Çebi, takımınızı şampiyon yapan efsane isim Sergen Yalçın kardeşimle hala görüşmemişsiniz; onu çantada keklik görmeyin

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş yönetiminin yeni sözleşme için henüz Sergen Yalçın'la görüşmediğini iddia ederek, "Sergen Yalçın kardeşimle hala görüşmemişsiniz. Sergen Yalçın Bey'i sakın çantada keklik görmeyin" dedi.

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'ye seslenerek, siyah-beyazlı yönetimin hala Sergen Yalçın'a sözleşme teklifinde bulunmadığını iddia etti. Çakar, "Ey Ahmet Nur Çebi beyefendi. BJK'nin Sayın Başkanı, TV'lerde sürekli konuşuyorsunuz ,takımınızı şampiyon yapan efsane isim Sergen Yalçın kardeşimle hala görüşmemişsiniz. Sergen Yalçın Bey'i sakın çantada keklik görmeyin. Bu bir iyi niyetli bir hakem eskisi tavsiyesidir" diye yazdı.