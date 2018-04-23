Ahmet Çakar: Eğer bu maç kaldığı yerden devam ederse, Türkiye'de hiçbir maç bitmez

Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Beyaz Tv'deki Beyaz Futbol programında gündemi değerlendirdi.

Haftaiçi oynanan derbiyle ilgili çok sert açıklamalar yaptı. Çakar'ın açıklamaları ve programdaki diğer değerlendirmeler şu şekilde:

"Eğer bu maç kaldığı yerden devam ederse, Türkiye'de hiçbir maç bitmez. Hükmen Beşiktaş galibiyeti olmazsa bir daha hiç bir maçta hükmen galibiyet kararı verilemez. Oldu, bari Beşiktaş'ı bir de küme düşürün. Seyirci sorumluluğu ev sahibindedir. Tamam, Şenol Güneş'in belki orada şeytanlığı var, uyanıklığı var hepsi tamam ama şartlar ne olursa olsun Seyirci sorumluluğu ev sahibindedir."