Ahmet Çakar: Dursun Özbek'ten özür diliyorum

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın FIFA tarafından, evraklardaki eksiklikler nedeniyle transferi onaylanmayan Kevin Grosskreutz ile ilgili Başkan Dursun Özbek'e, "Özbek’ten özür diliyorum. 'Aziz Yıldırım’ın ayağının serçe parmağı etmez' demiştim. Şimdi Aziz Yıldırım’ın neresi eder diye düşünüyorum" diye konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, futbol yorumculuğu yapan Çakar, "Dursun Özbek’ten özür diliyorum. 'Aziz Yıldırım’ın ayağının serçe parmağı etmez' demiştim. Şimdi Aziz Yıldırım’ın neresi eder diye düşünüyorum. Zaten 3 ay önce uyanmam lazımdı. ‘Dursun’ diye kulüp başkanı ismi olmaz. Olursa da işte böyle olur. Ama şunu da belirtmek isterim. Özbek’lere rağmen bu Galatasaray ligi sonuna dek kovalar ve en az rakipleri kadar da şansları var" ifadelerini kullandı.