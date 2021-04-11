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Spor

Ahmet Çakar'dan Serdar Tatlı'ya: Bence bir apartmanı bile yönetmekte zorlanabilecek bir şahıs, pek tabii ki Türk hakemliğini yönetemez

11 Nisan 2021 15:32

Eski hakem ve Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'le evinde berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'yı eleştiren Çakar, "Serdar Tatlı adlı şahıs Türk hakemliğinin patronu olduğu günden beri, en büyük problem maalesef hakemler oluyor. Bence bir apartmanı bile yönetmekte zorlanabilecek bir şahıs, pek tabii ki Türk hakemliğini yönetemez" ifadelerini kullandı.

Çakar, "Serdar Tatlı adlı şahıs Türk hakemliğinin patronu olduğu günden beri, en büyük problem maalesef hakemler oluyor. Bence bir apartmanı bile yönetmekte zorlanabilecek bir şahıs, pek tabii ki Türk hakemliğini yönetemez. Bazı maçlardan önce sözüm ona hakemlerle konuşup onları motive etmeye çalışıyor ama onu dinleyen kim. İçin için gülüyorlar" dedi.

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