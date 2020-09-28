Ahmet Çakar'dan derbiyi statta izleyen Acun Ilıcalı'ya: Ne sıfatla orada?

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini statta izleyen Acun Ilıcalı'yı "Ne sıfatla orada?" diyerek eleştirdi.

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programının yorumcularından eski hakem Ahmet Çakar ile ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı arasında canlı yayında gergin anlar yaşandı.

Çakar, derbiyi stattan takip eden Acun Ilıcalı ile ilgili "Ne sıfatla orada maçı izliyor?" ifadesini kullanması üzerine canlı yayına katılan Ilıcalı, "Burada çok önemli bir konu var. Şu anda orada yorumcu olarak durduğu bir yerde Ahmet Hocam'a böyle bir protokolü hiç araştırmayıp yayının ortasında 'Acun ne sıfatla orada duruyor' beni hedef göstermesi benim Ahmet Hocam'a, değerli hocama hiç yakışmadı" dedi.