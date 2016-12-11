Ahmet Çakar: Beşiktaş'ın anasını ağlatan İskoç hakemin yaptığını Bülent Yıldırım da Bursaspor'a yaptı

Sabah gazetesi yazarı eski hakem Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın Bursaspor'u 2-1 yendiği maçta hakem Bülent Yıldırım'ın kötü bir yönetim sergilediğini belirterek "Beşiktaş'ın anasını ağlatan İskoç hakemin yaptığını Bülent Yıldırım da Bursaspor'a yaptı" dedi.

Çakar'ın Sabah gazetesinde yayımlanan yazısı şöyle:

Beşiktaş, Kiev'den hakem faciası ile geri dönmüş ve ligde Bursaspor gibi çok ciddi bir rakibe karşı oynayacaktı.

Ukrayna'da İskoç hakem Craig Thomson Beşiktaş'ın anasını ağlatırken, dün gece benzerini Bursaspor'a sözüm ona hakem ve hala da hakemlik yapmasına izin verilen Bülent Yıldırım yaptı.



Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Beşiktaş maçın mutlak hakimiydi. İlk yarı maç çok gitti-geldi ama ikinci yarı neredeyse son 10 dakikaya kadar Beşiktaş lehine tek kale oynandı. İlk yarıda Aboubakar kaçırdı ama Bursaspor'da çok net bir gol kaçırdı. Kritik an 44.dakika, Bu pozisyonda Marcelo yerde topu kontrol etmiş olan Bursaspor kalecisi Harun'un diz kapağına yerdeyken bilerek ve isteyerek basıyor.



Ondan sonra da yan gözle hakeme bakıyor.

'Acaba beni atacak mı?' diyor ama Bülent Yıldırım efendi Marcelo'yu sarı kartla kurtarıveriyor.



İkinci yarının hemen başında çok kritik bir pozisyon daha var. Bu da Beşiktaş'ın kazandığı penaltı. Gökhan topu atıp geçerken kendini ya yere atıyor ya da bir ayak darbesiyle düşürülüyor.

Bence ayak darbesi yok. Velev ki ayak darbesi olsa bile pozisyon ceza alanının dışında. Ama Bülent Yıldırım Efendi caaart diye penaltıyı veriyor ve Beşiktaş'ı öne geçiriyor.

Bu tür maçlarda Beşiktaş gibi bir takıma karşı üstelik İstanbul'da ilk golü yediğinizdetoparlanmak çok zor. Ardından Beşiktaş'ın ikinci golü geliyor ve son 10 dakika kadarsahanın mutlak hakimi, adeta tek kale oynarcasına Beşiktaş.



Sözün kısası şu, hakem Bülent Yıldırım gerçek bir Türk hakemi gibi davranmış olsaydı yani önce Marcelo'yu atıp sonra da Beşiktaş'ın ilk penaltısını uydurup vermeseydi Beşiktaş kazanabilir miydi emin değilim. Ha! belki yine kazanabilirlerdi ama dünkü galibiyetin Bülent Yıldırım'ın gölgesinde olduğunu söylemem lazım.



Hakem insandır hata yapar denilirse eğer, o zaman Kiev'de İskoç hakem Craig Thomson da bir insandı ve o da hata yaptı.

Ukrayna'daki Craig Thomson bir şeytansa ve Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin baş sorumlusu ise dün geceki Bülent Yıldırım Bursaspor için ne anlama geliyor? Bunun da cevabını Türk spor kamuoyu versin.