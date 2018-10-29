Ahmet Çakar: Ali Koç'un en büyük hatası…

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe’de son yaşanan gelişmeleri değerlendirmeleri paylaştı. Çakar, "Ali Koç’un en büyük hatası, Comolli ile çalışmasıdır. Comolli’yi Ali Koç’a öneren ismin ya bu işten payı vardır, ya da Fenerbahçe düşmanıdır” dedi.

Sarı lacivertlilerin, Kadıköy'de aldığı ağır yenilginin ardından Cocu'nun gönderilmesini değerlendiren ve Ali Koç'a seslenen Ahmet Çakar, canlı yayında şunları söyledi:

- Fenerbahçe gibi dünya kulüpleri, böyle başarısızlıklardan sonra gider hoca ile konuşur, açıklama yapar ve teknik direktörün görevine son verildiğini duyurur.

- Fenerbahçe taraftarının yüzde doksanı Ersun Yanal’ı istiyor ancak Ali Koç Ersun Yanal isminin önünü tıkadı. Eğer gelseydi, olası bir başarısızlıkta ‘’Taraftar istedi, getirdik’’ diyebilirdi.

- Getirilecek kişi muhtemelen yabancı olacak. Bu ünlü ya da kısmi ünlü bir teknik adam olabilir. Comolli’nin dizginlerini tutan kişi, birini getirecek. Semih Özsoy hakemle ilgili konuşuyor. 9 maçta da mı hakemler hata yaptı?

- 25 milyon Fenerbahçeli’ye sorsak, istedikleri teknik direktör yüzde seksenbeş Ersun Yanal olur. Ersun Yanal dışında kimi getirirlerse getirsin, başarısızlıkta oklar yönetime dönecek.

- Aykut Kocaman ve Ersun Yanal’ın önü kesildi. O seviyede Hikmet Karaman, Kemal Özdeş, Tayfun Korkut var. Yabancı olarak Zico deniyor, ne Zico’su arkadaş?

- Ali Koç’un en büyük hatası, Comolli ile çalışmasıdır. Comolli’yi Ali Koç’a öneren ismin ya bu işten payı vardır, ya da Fenerbahçe düşmanıdır.