Ahmet Çakar: "Rezil bir derbiydi"

İSTANBUL, (DHA) - Spor yazarı ve eski FIFA kokartı hakem Ahmet Çakar, haftanın önemli olaylarını ve derbiyi değerlendirdi.

10 Numara Muhabbet kanalına açıklamalarda bulunan çakar, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan olaylı derbi hakkında \"Rezil bir derbiydi\" açıklamasını yaptı.

Haber programlarında bile derbi hakkında konuşulduğunu söyleyen Çakar, \"Pisliklerin, tekmelerin, tokatların, yanlış hakem kararlarının havada uçuştuğu, maç sonu açıklamalarla rezillik yaratan bir derbiydi. Bu tabii toplumsal anlamda ise bir reyting getiriyor. Tertemiz maç olsaydı, herkes birbirini kutlasa, kartlar olmasa, futbol cazibesini yitirir mi bilmiyorum. Ama bu şekilde de fazla: 5 kırmızı kart, 2 penaltı, kulüp başkanlarının, asbaşkanların açıklamaları...\" diye konuştu.

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu\'ndaki atmosfer hakkında konuşan Çakar, \"Ruh hastası bir adam olsam, Fenerbahçe\'nin stadına gelen her büyük takımın soyunma odasına bir şey enjekte ediyorlar galiba derim. Son derece dengeli, provokasyonlara yer vermeyen bir takım Beşiktaş. Daha 1-2 hafta önce deplasmanda Porto\'yu yenmiş bir takım. Fenerbahçe\'nin stadına gelen her büyük takımın sinir sistemi dağılıyor. Yoğun bir baskı var. Sanki bir ilaç var, bunu soluyorsun ve bir şeyler oluyormuş gibi. Tabii ki böyle bir şey yok\" dedi.

Ali Palabıyık\'ın kararları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar, \"Neto\'nun Cenk\'e faul yaptığı anda pozisyonu durdur. Yandan bir adam geliyor. Bence kademeye giremez. Bana göre kırmızı kart doğru. Quaresma\'nın kırmızı kartı doğru, İsmail Köybaşı\'nın kırmızı kartı da doğru. İsmail\'in pozisyonunda ayak yerden geliyorsa topa müdahale dersin. Ayak havadaysa, kırmızıdır. Toplumda herkes Fenerbahçe\'nin kazandığı penaltı kararlarına doğru diyor. Ben mutlak penaltı diyemiyorum. Benim argümanım şu, Janssen arkasına almış adamı, Medel topu almak için zıplıyor. Eğer bu penaltıysa, her korner pozisyonunda 5 tane penaltı çıkar. Atiba pozisyonunda ise şut çekiliyor, Atiba elini sakınıyor. Bu adam elini nereye götürecek? Topun nereye gittiği önemli değil. El yukarı kalksa ve çarpsa lafım olmaz, ama bu poziyona penaltı vermem. Niye ikinci sarıyı veriyor, onu da anlamadım. Oğuzhan\'ın atılması ve Şenol Güneş\'in tribüne gönderilmesi ise köküne kadar doğru. Hakem orada da hatalı. Pepe ile Valbuena\'nın arasındaki pozisyon faul değil, ama her hatalı kararda da küfür edemezsin\" şeklinde konuştu.

Ahmet Çakar, BİP uygulamasında bulunan 10 Numara Muhabbet kanalında haftanın enlerini seçti.

İşte Çakar\'ın enleri...

Haftanın galibiyeti: Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor. \"Fenerbahçe lige geri döndü, Alanya ise inanılmaz bir dönüş yaptı.\"

Haftanın mağlubiyeti: Trabzonspor. \"Beşiktaş\'ın Fenerbahçe\'ye yenilmesi çok doğal ama Trabzonspor çok ağır mağlubiyet yaşadı. Tarihin en acı mağlubiyetlerinden biri. Güven gitti, demoralize oldular, Ersun Yanal\'a, yönetime, oyunculara inanç gitti. Taraftarlar hisseder. Kimse aptal değil.\"

Haftanın talihsiz açıklaması: Mahmut Uslu. \"Haftanın en rezil açıklaması. Maç bitmiş, herkes çok mutlu. Hakemi falan tarih yazmaz. Fenerbahçe lige dönmüş. Ligin en formda takımı yenilmiş. Gönül, hakem hataları olabilir, ama biz kazandık denmesini bekliyor. Sen rakip başkana Arsen dersen, rakip takım oyuncusunu özel hayatına girersen olmaz.\"

Haftanın hüsranı: Ali Palabıyık. \"Anlık hata yapılabilir, ama bu kadar art arda hata yapılmaz.\"

Haftanın skandalı: Ali Palabıyık ve Mahmut Uslu.

Haftanın 10 numarası: Aykut Kocaman ve Vagner Love. \"Vagner Love tarih yazdı.\"

Sarı kart: Trabzonspor camiası. \"3-0\'tan maç veriyorsan olmaz. Bugün Trabzon\'un paf takımı 44. dakikayı 3-0 önde kapatsa maç vermez. Kalecinin yediği gole ve devre arasında başım dönüyor diyip çıkmasına uyuzum. Yapılan penaltılara uyuzum.\"

Kırmızı kart: Ali Palabıyık. \"Bu sene iyi maçlar yönetti. Ama derbiyi katletti.\"

2. kırmızı kart: Mahmut Uslu. \"Mahmut Uslu, maçtan sonra Fenerbahçe\'nin başarısını, Fenerbahçe\'nin lige dönüş gecesini rezilliğe boğdu ve bir oyuncunun özel hayatına girme cürrettinde bulundu.\"

Ahmet Çakar, son olarak temsilcilerimizin Avrupa kupalarında oynayacağı maçları değerlendirdi. Çakar, \"Beşiktaş için iki kritik maç, biri Leipzig, diğeri Trabzonspor. Beşiktaş bu iki maçı da alırsa, her şey unutulur. Hele ki Leipzig\'i yenerse UEFA Avrupa Ligi neredeyse garanti olur. Leipzig\'i yendiğin vakit tüm yaralar sarılmış olur. Kaybolmuş morali tekrar toparlar Beşiktaş. Bana göre tipik 3 ihtimalli maç. Başakşehir, Braga\'yı yenerse bu gruptan çıkar. Başakşehir, Ludogorets\'i de deplasmanda yenebilir. Mental olarak hazır değiller, iyi top oynamıyorlar ama yenebilirler. Bence Konya, Guimaraes\'i yenemez\" diyerek sözlerini noktaladı.

