Ahmet Çakar: "Cüneyt Çakır'ı kimse geçemez"

\"Cüneyt Çakır, Türkiyenin en büyük markalarından birisi\"

\"5-10 sene sonra kimse Bülent Yıldırım\'ı hatırlamaz\"

\"Haftanın skandalı Fırat Aydınus\'tan\"

\"40 yıldır futbolun içerisindeyim, Love\'un attığı gibi bir gol görmedim\"

\"Kocaman\'ın \'Bizi boğmaya gelmişti\' dediği hakem 83\'e kadar hata yapmadı\"

İSTANBUL, (DHA) - Spor yazarı ve eski FIFA kokartlı hakem Ahmet Çakar, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

10 Numara Muhabbet kanalına konuşan Çakar, \"Cüneyt Çakır bu ülkenin markasıdır. Onu geçebilecek Türk hakem yok\" dedi.

Çakar, \"Bizim zamanımızda \'Futbolun katili Türk hakemleri\' tezahüratı yoktu. Biz çıkartmadık bunu. Şu an yapılmasıyla ilgili ne düşündüğüm soruluyorsa da, yüzde yüz doğru bir tezahürat. Hatta \'Futbolun katili, fırıldak Türk hakemleri\' demek lazım. Futbolun katili Türk hakemleri demek iyi niyet barındırıyor. Hakemler yeteneksiz veya yetersiz olduğundan dolayı böyle maç yönetmiyor\" diye konuştu.

\"CÜNEYT ÇAKIR, TÜRKİYENİN EN BÜYÜK MARKALARINDAN BİRİSİ\"

Aynı hakemlerin Avrupa\'da kritik bir maç yönetirken böyle olmadığını söyleyen Çakar, \"Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Dünya Kupası yarı finali ve Dünya Kulüpler Kupası finali yönetti. Ötesi yok. Cüneyt Çakır diyip geçmeyin, Türkiye\'nin en büyük markalarından biridir. Halis Özkahya, Hüseyin Göçek de önemli maçlar yönetiyor. Türk hakemleri dünya futbolunda önemli maçlar yönetiyor. Buradan şu çıkıyor ki, \'Futbolun katili fırıldak Türk hakemleri.\' Eyyamı 90 dakikaya yayan türk hakemleri\" ifadelerini kullandı.

ÇAKAR\'DAN CÜNEYT ÇAKIR\'A 9 PUAN

Ahmet Çakar, BİP uygulamasında bulunan 10 Numara Muhabbet kanalında Cüneyt Çakır\'ı puanladı.

Genel performans: 9

Futbol bilgisi: 10

Duruş: 10

Otorite: 9

Oyuncuya yaklaşımı: 10

Karizması: 7

Değeri: 10

İz bırakması: 10

Objektifliği: 7

Seyirci etkisi: 8

Ortalama: 9

\"AYDINUS\'A 6 PUAN ÇOK BİLE\"

Ahmet Çakar, ligin tecrübeli hakemi Fırat Aydınus\'u değerlendirdi. Çakar, \"Fırat Aydınus\'a verdiğim 6 puan çok bile\" dedi.

Genel performans: 6

Futbol bilgisi: 8

Duruş: 7

Otorite: 6

Oyuncuya yaklaşımı: 10

Seyirci etkisi: 2

Objektifliği: 3

Karizması: 10

Değeri: 5

İz bırakması: 5

Ortalama 6.2

\"5-10 SENE SONRA KİMSE BÜLENT YILDIRIM\'I HATIRLAMAZ\"

Ahmet Çakar, Bülent Yıldırım\'ı puanladı. Çakar, \"5-10 sene sonra kimse Bülent Yıldırım\'ı hatırlamaz\" diye konuştu.

Genel performans: 5

Futbol bilgisi: 5

Duruş: 4

Otorite: 5

Oyuncuya yaklaşımı: 8

Objektifliği: 3

Seyirci: 2

Karizması: 4

Değeri: 2

İz bırakması: 1 \"Kimse 5-10 sene sonra \'Bir Bülent Yıldırım vardı\' demeyecek. Cüneyt Çakır öyle değil mesela. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece, Cüneyt Çakır\'ı geçebilecek bir Türk hakem çıkmayacak. Bunu Türk hakemliğinin en iyi 3\'üncü ismi olarak söylüyorum. 1 Cüneyt Çakır, 2 Doğan Babacan, 3 Ben. Beni geçecek çok hakem çıkacaktır. Beni yıllar içinde geçecek çok hakem olacak. Ama Cüneyt Çakır\'ı kimse geçemeyecek.\"

Ortalama: 3.9

\"HAFTANIN SKANDALI FIRAT AYDINUS\'TAN\"

Ahmet Çakar son olarak Süper Lig\'in 7\'nci haftasında oynanan mücadelelerin enlerini belirledi.

İşte Çakar\'ın enleri...

Haftanın galibiyeti: Teleset Mobilya Akhisarspor. \"Akhisar\'ın şampiyonluk adayı Fenerbahçe\'ye tek pozisyon vermemesi ve maçı kazanması haftanın galibiyetidir.\"

Haftanın mağlubiyeti: Fenerbahçe. \"Kaybolan sadece 3 puan değil. Kötü futbol, hocanın tuhaf hareketleri. Beşiktaş maçıyla havaya girmiş takım bir maçla dağıldı.\"

Haftanın talihsiz açıklaması: Aykut Kocaman. \"Bizi boğmaya gelmişti dediği hakem, 83 dakika hata yapmadı. Bir hata yaptıysa da, Janssen\'i atmayarak yaptı.\"

Haftanın hüsranı: Fenerbahçe. \"Fenerbahçe, Akhisar\'ı yense 14 puan olacaktı. Takım kenetlenecekti. Taraftar, Kocaman\'a ve takıma güvenecekti. Çok kötü bir futbolla gelen mağlubiyet hüsran yarattı.\"

Haftanın skandalı: Fırat Aydınus\'un yönetimi. \"Talisca\'yı atamaması, Pepe\'ye sarı kart gösterememesi ve Okay Yokuşlu\'yu ikinci sarıdan atamaması...\"

Haftanın 10 numarası: Vagner Love. \"Ben 40 yıldır futbolun içerisindeyim, Vagner Love\'un son dakikada attığı gol gibi bir gol görmedim.\"