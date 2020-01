Ahmet Çakar: "Avcı boşa çıksa, tüm takımlar peşinden gider"

\"Abdullah Avcı\'yı mekan basarken görmezsin\"

İSTANBUL, (DHA) - Spor yazarı ve eski FIFA kokartlı hakem Ahmet Çakar, \"Abdullah Avcı boşa çıksa, tüm takımlara gidecek kalitede bir isim\" dedi.

10 Numara Muhabbet kanalında açıklamalarda bulunan Ahmet Çakar; Abdullah Avcı, Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu\'nu değerlendirdi.

Medipol Başakşehir\'in en önemli isimlerini puanlayan Çakar\'ın verdiği notlar şu şekilde:

\"ABDULLAH AVCI\'YI MEKAN BASARKEN GÖRMEZSİN\"

Abdullah Avcı\'ya övgüler yağdıran Ahmet Çakar, tecrübeli çalıştırıcının çok istikrarlı bir teknik adam olduğunu ifade etti.

Genel performans: 9. \"Geçen sene Medipol Başakşehir\'de şampiyon olabilirdi. Bu sene Sevilla deplasmanında Emre\'nin topu direkten dönmese kulüp şu anda Şampiyonlar Ligi\'ndeydi. Avcı çok istikrarlı bir teknik adam.\"

Futbol bilgisi: 9

Duruşu: 10

Basın ilişkileri: 9. \"Milli Takım\'da çok eleştirildiği dönemler oldu, ancak o kimseye onu çekme bunu çek demedi. Gider yapmadı.\"

Para performansı: 15

Taraftarın gözünde: 10

Yaşam tarzı: 10. \"Mekan basarken görmezsin, lüks arabada görmezsin... Giydiği gömleği kimsenin gözüne sokmaz...\"

Karizması: 9

Değeri: 10. \"Avcı boşa çıksa, Milli Takım boş olsa Milli Takım, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş hoca arıyor olsa onlar, Avcı\'yı hemen göreve getirmek ister. En az da 2.5 milyon para alır.\"

İz bırakması: 9

Ortalama: 10

\"FENERBAHÇE TARAFTARI GÜMÜŞDAĞ GİBİ BİR BAŞKAN İSTEMEZ Mİ?\"

Göksel Gümüşdağ\'ın yeni bir Medipol Başakşehir modeli yarattığını belirten Çakar, bu modelin ileride ders olarak okutulabileceğini söyledi.

Genel performans: 10. (5 senede şampiyonluğa oynayan bir takım yarattı. Tesisler vs. çok iyi durumda.\"

Futbol bilgisi: 10

Duruşu: 9

Basın ilişkileri: 10

Taraftarın gözünde: 10. \"Fenerbahçe taraftarı Göksel Gümüşdağ gibi, uygun maliyetlere şampiyonluğa oynayan takım kuran bir başkan istemez mi?

Para performansı: 10. \"Göksel başkanla konuştuk geçen, dedim ki; \'Başkan bu kadar transfer yaptınız, ne kadar para harcadınız?\' \'2 milyon euro\' dedi. 2 milyon euro bizim büyük kulüpler için menajer parası.\"

Yaşam tarzı: 10

Karizması: 8

Değeri: 10

İz bırakması: 10. \"Başakşehir - Göksel Gümüşdağ - Abdullah Avcı modeli, belki de bundan 10 sene sonra Türk futbol akademilerinde ders olarak okutulacak. Bu adamlar bunu nasıl yaptı? Arkalarında bir şirket olmadan, para desteği olmadan bunu nasıl yaptılar? Bu konu derslik.\"

Ortalama: 10

\"EMRE SAHADA HER ŞEYİNİ VERİYOR\"

Ahmet Çakar, \"Emre maç kazanma hırsından dolayı antipatik bir insan oldu\" diye konuştu.

Genel performans: 10

Futbol bilgisi: 10

Duruş: 7. \"3 sene önce bu soru gelseydi 5 verirdim. Son dönemde toparladı. Türk futbol tarihinin, gelmiş, geçmiş ve gelecek en kariyerli ve yetenekli 3-5 futbolcusundan biri. 17\'den 37\'sine kadar her zaman sahada kazanmak için her şeyini verdi. Hatta bundan dolayı, antipatik bir insan haline geldi. Bu onun kötü niyetinden değil, sahadaki hırsından kaynaklanan bir olay.\"

Basın ilişkileri: 6

Taraftarın gözünde: 7

Para performansı: 9

Yaşam tarzı: 10

Karizması: 7

Değer: 9

İz bırakması: 7

Ortalama: 8.2

\"BEŞİKTAŞ ÜÇÜNCÜLÜK DÜŞÜNEMEZ\"

BİP uygulamasında bulunan 10 Numara Muhabbet kanalında Beşiktaş\'ın Şampiyonlar Ligi\'ndeki şansını değerlendiren Çakar, \"Kolay gibi görünen zor bir grup. Çıkma şansı da çıkmama şansı da çok yüksek. 1. ve 2. torbadan güzel kuralar geldi, Monaco gelmese Real Madrid gelecekti. En kötüsü 4. torbadan gelen Leipzig. Beşiktaş\'tan iyi takım. Maribor\'u, Karabağ\'ı çekebilrdin, niye Leipzig... Beşiktaş 3.lük düşünemez. Beşiktaş\'ın hedefi grubu en kötü 2. tamamlamaktır. Geçen sene Fabri deplasmanda o golü yemese, Beşiktaş finaldeydi belki de. Lyon\'u elesen, Ajax\'ı da eleyebilirdin. Şanssızlık\" dedi.