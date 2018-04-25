Ahmet Çakar: 25 Nisan 2018 Beşiktaş'ın katlediliş günü olarak tarihe geçecektir

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun olaylı derbi hakkında verdiği kararın yanlış bir karar olduğunu savundu.

Çakar: 25 Nisan 2018 Beşiktaş'ın katlediliş günü olarak tarihe geçecektir

Çakar, alınan kararla ilgili ifadeleri kullandı:

"Yanlış bir karar. Bundan sonra Türk futbolunda hiçbir maçı tatil edemezsiniz. 25 Nisan 2018 Beşitaş'ın katlediliş günü olarak tarihe geçecektir. Bir yara üzerinden yürüttüler... Hakem maçı, zort şartlar, oynatamıyorum dediği zaman bitmiştir olay. Bana göre bu karar yanlış bir karardır. Futbol Federasyonu bu kararıyla, Beşiktaş ve Şenol Güneş'i 'Tiyatro oynayan futbol sahtekarları' olarak lanse etmiştir, yazık."