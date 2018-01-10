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Spor

Ahmet Bulut: Arda Turan için Başakşehir ile anlaştık

Başakşehir, Barcelona ile görüşmelere devam ediyor

10 Ocak 2018 15:41

Barcelona’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arda Turan için menajeri Ahmet Bulut, ‘’Başakşehir ile anlaştık’’ anlaştık açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Barselona’ya giderek hem Arda hem de kulübü Barcelona ile görüşen Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, ‘’Prensipte birçok konuda anlaşmış olmamıza rağmen, fiiliyatta hala atılması gereken birkaç adım var. Umut ediyorum ki olumlu bir sonuçla geri döneceklerdir’’ yorumunda bulunmuştu.

Arda Turan’ı ikna ettiği iddia edilen Başakşehir, Barcelona Kulübü ile görüşmeleri sürüyor. Katalanlar'ın Arda'nın yıllık ücretinin tamamını karşılanmasını ve 2 milyon Euro kiralama ücreti istediği belirtildi. Başakşehir ise Arda'nın maaşının yarısını ödemeyi talep ettiği belirtildi (A spor)

 

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