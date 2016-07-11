Ahmet bebeği kaçıran 4 kişi tutuklandı

4 aylık Ahmet bebeğin kaçırılmasıyla ilgili mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre Bağcılar’da kaçırılan 4 aylık Ahmet Davulcu, Pendik’te polisin düzenlediği operasyon sırasında 4. kattan apartmanın havalandırma boşluğuna atılmıştı. Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 4 gün tedavi gören Ahmet bebek taburcu edildi. Günlerdir küçük çocuğun başında bekleyen anne ve baba büyük sevinç yaşadı.

Hastane kapısında açıklama yapan anne Münevver Davulcu, "Allahıma binlerce çok şükür. Melekler korumuş. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Ağlıyordu. Çocuk resmen korkmuştu. Hıçkırıyordu. Şu an durumu gayet iyi. Buradan eve gideceğiz. Çocuğumu kucağıma alınca çok mutlu oldum. Allahtan tek isteğim çocuğumu sağ salim görmekti. Bu da oldu" dedi.

Çocuğunun 4. kattan atıldığını duyunca ne yapacağını bilemediğini söyleyen anne Davulcu, "Çok kötü olduk. Babası bayıldı, ben aynı şekilde. Allah’ıma binlerce şükürler olsun ki kavuştuk. Kaçıranları da tanımıyoruz" ifadesini kullandı.

Münevver Davulcu, Ahmet bebeğin neden kaçırıldığına ilişkin soruya ise, "Erkek bebeği olmadığı için gidip elalemin çocuğunu mu kaçıracak? Ya gidip satacaktı bebeği ya da bilmiyorum. Bunu yapan canidir. Allah korkusu hiç mi içine girmedi? Bunu yapmanın canilikten farkı yoktur. Devletimin gereken ceza neyse vermesi lazım. 4 aylık bebekten ne istersin?" diye yanıt verdi.

Açıklamanın ardından çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşayan aile hastaneden çıkarttıkları Ahmet bebekle birlikte Bağcılar’daki evine gitti.

Savcılıktaki sorgularının ardından şüpheliler Mehmet V. , kızları Nazan ile Hülya V. ve eşi Meryem V. tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkeme 4 şüphelinin yüklenen suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren kamera kayıtları, ikrar, diğer şüpheli ve tanık beyanları, şüphelilerin kendi içinde ve gerekse birbirleri ile sürekli çelişir şekilde değişen savunma beyanları gibi somut delillerin olduğunu belirtti. Şüpheliler "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.