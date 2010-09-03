-AHMET AYIK VE YAKŞİ'NİN FİLA MÜCADELESİ MOSKOVA (A.A) - 03.09.2010 - Rusya'nın başkenti Moskova'da yarın gerçekleştirilecek olan FILA (Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği) Genel Kurulu'nda, görev süreleri dolan 5 erkek ve 1 bayan üyenin yerine seçim yapılacak. FILA Genel Kurulu'nda Türkiye'den Ahmet Ayık yeniden, Rodika Yakşi ise ilk kez yönetim kuruluna girebilmek için mücadele edecek. 6-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası öncesi yapılacak genel kurulda, aralarında Ahmet Ayık'ın da bulunduğu, 6 yıllık görev süreleri dolan 5 erkek ve 1 bayan üyenin yerine seçim yapılacak. Erkeklerde görev süreleri dolan 5 yönetim kurulu üyesinin yanı sıra 4 yeni aday seçime katılırken, bayan kontenjanı için de 4 aday arasından seçim gerçekleştirilecek. 21 kişilik FILA yönetiminde yer alan ve görev süreleri dolan asbaşkanlar Matteo Pellicone (İtalya) ve Mario Saletniç (Kanada), genel sekreter Michelle Dusson (Fransa) ile üyeler Muhammed Tavakol (İran) ile Ahmet Ayık, yeniden yönetimde yer alabilmek için aday oldu. Bu isimlerin yanı sıra Namık Aliyev (Azerbaycan), Andrej Gribojedov (Litvanya), Theodoros Hamakos (Yunanistan) ve Aliyan Bojakobsen (Danimarka) de adaylık için başvuruda bulundu. FILA yönetimindeki 2 bayan kontenjanından birini kullanan ve görev süresi dolan Avusturyalı Nicola Hartmann da yeniden yönetime adaylığını koydu. FILA yönetiminde yer almasına karşın aynı zamanda aktif spor yaşamına devam etmesi nedeniyle zaman zaman eleştiriler alan Hartmann'ın yanı sıra Türkiye'den Rodika Yakşi, Letonya'dan Anette Fedorovska ve ABD'li Saunders Tricis yönetim kuruluna yeni aday olan isimler oldu. FILA Genel Kurulu'nda Ahmet Ayık'ın yeniden yönetime seçilmesi beklenirken, bayan kontenjanı için de en şanslı adaylar Avusturyalı Nicola Hartman ve Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Rodika Yakşi gösteriliyor.