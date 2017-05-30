T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Atakan ve Ali İsmail Korkmaz'ın annelerine 'açlık grevine destek' soruşturması!

Emsal Atakan ve Emel Korkmaz, Gülmen ve Özakça'ya destek vermek için Anneler Günü'nde bir günlüğüne açlık grevi yapmıştı

30 Mayıs 2017 23:19

Gezi Parkı protestoları sırasında yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz ve Ahmet Atakın'ın annelerine soruşturma açıldı. Soruşturmanın sebebi Emsal Atakan ve Emel Korkmaz'ın, açlık grevindeki akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya verdikleri destek.

Emsal Atakan ve Emel Korkmaz, Gülmen ve Özakça'ya destek vermek için Anneler Günü'nde bir günlüğüne açlık grevi yapmıştı.

Olayı Ahmet Atakan'ın ağabeyi Zafer Atakan duyurdu. Atakan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Annem ve Ali Ismailin Annesi hakkında Nuriye ve Semih'e destek Amaçlı Açlık grevi gerçekleştirdikleri gerekçesiyle savcılık soruşturma açmış” dedi.

ETİKETLER

emel korkmazemsal korkmazaçlık grevinuriye gülmensemih özakça

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24