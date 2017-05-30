Ahmet Atakan ve Ali İsmail Korkmaz'ın annelerine 'açlık grevine destek' soruşturması!

Gezi Parkı protestoları sırasında yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz ve Ahmet Atakın'ın annelerine soruşturma açıldı. Soruşturmanın sebebi Emsal Atakan ve Emel Korkmaz'ın, açlık grevindeki akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya verdikleri destek.

Emsal Atakan ve Emel Korkmaz, Gülmen ve Özakça'ya destek vermek için Anneler Günü'nde bir günlüğüne açlık grevi yapmıştı.

Olayı Ahmet Atakan'ın ağabeyi Zafer Atakan duyurdu. Atakan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Annem ve Ali Ismailin Annesi hakkında Nuriye ve Semih'e destek Amaçlı Açlık grevi gerçekleştirdikleri gerekçesiyle savcılık soruşturma açmış” dedi.