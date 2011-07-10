-AHMET ARSLAN AVRUPA DAĞ KOŞUSU ŞAMPİYONU BURSA (A.A) - 10.07.2011 - Bursa'da gerçekleştirilen 10. Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası'nda, Türk sporcu Ahmet Arslan, ''büyük erkekler'' kategorisinde birinci oldu. Sabah erken saatlerde Teferrüç, Zeyniler, Kadıyayla ve Sarıalan parkurunda yapılan yarışlarda, büyük erkekler Teferrüç, büyük bayanlar ve genç erkekler Zeyniler ve genç bayanlar da Kadıyayla'dan koşuya başladı. Türkiye'nin yanı sıra 30 ülkeden gelen sporcuların katıldığı şampiyonada Ahmet Arslan birinciliği elde ederek altın madalya kazandı. Arslan, daha önce 4 kez aynı kategoride gerçekleştirilen yarışlarda birinci olmuştu.