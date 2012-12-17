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Taraf gazetesinden yeni yönetim açıklaması

Taraf gazetesi İMKB'ye gönderdiği açıklama ile gazetenin genel yayın yönetmenliğine geçici olarak Markar Esayan'ın getirildiğini duyurdu

17 Aralık 2012 12:46

Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan ve yardımcısı Yasemin Çongar'ın istifasının ardından Taraf gazetesi İMKB'yi bilgilendirdi. Borsaya gönderilen açıklamada "14.12.2012 tarihinden yaptığımız özel durum açıklamasına istinaden Gazetemiz yönetimi, yazı işleri ve çalışanlarımızla yaptığı değerlendirmede, Yayın Koordinatörümüz Sayın Markar Esayan ' ın yeni atamalar yapılıncaya kadar aynı zamanda fiilen Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmesine karar vermiştir.

Gerek gazetemizin basın kanununa tabi personelinde gerekse idari kadrosunda işleyişi engelleyecek başkaca herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Yeni yayın yönetimi kadromuz ayrıca özel durum açıklaması ile önümüzdeki günlerde ortaklarımız ile paylaşılacaktır.
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını  bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz." denildi.
 
Markar Esayan, gazetenin yazı işleri müdürü olarak görev yapıyordu. 
 

Taraf, İMKB'de haftaya düşüşle başladı

 
İstifa haberinin duyulduğu cuma günü Taraf gazetesi hisseleri 1,39'luk artışla seans kapanışında 7,24 ile tamamlamıştı. Borsada haftanın ilk gününde ise Taraf gazetesi hisseleri 0,22 oranında değer kaybederek 7,02'ye geriledi.

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