Taraf gazetesinden yeni yönetim açıklaması

Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan ve yardımcısı Yasemin Çongar'ın istifasının ardından Taraf gazetesi İMKB'yi bilgilendirdi. Borsaya gönderilen açıklamada "14.12.2012 tarihinden yaptığımız özel durum açıklamasına istinaden Gazetemiz yönetimi, yazı işleri ve çalışanlarımızla yaptığı değerlendirmede, Yayın Koordinatörümüz Sayın Markar Esayan ' ın yeni atamalar yapılıncaya kadar aynı zamanda fiilen Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmesine karar vermiştir.

Gerek gazetemizin basın kanununa tabi personelinde gerekse idari kadrosunda işleyişi engelleyecek başkaca herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Yeni yayın yönetimi kadromuz ayrıca özel durum açıklaması ile önümüzdeki günlerde ortaklarımız ile paylaşılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz." denildi.