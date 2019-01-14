"Ahmet Altan'ın kitabı neden basılmıyor?"

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Alfa-Everest Yayınları’nın sahibi Faruk Bayrak'a gazeteci-yazar Ahmet Altan'ın cezaevinden yazdığı kitabın neden basılmadığını sordu. Bayrak, durumun kendilerinden kaynaklanmadığını savunarak, Türkçe dışında dillerde yayınlanmasının Altan'ın talebi olduğunu bildirdi.

"Bayrak, Alfa-Everest olarak kapılarının her zaman Ahmet Altan'ın kitaplarına açık olduğunu' ifade etti" diyen Alçı'nın bugünkü (14 Ocak 2019) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumartesi günkü yazım üzerine Alfa-Everest Yayınları’nın sahibi Faruk Bayrak aradı. Ahmet Altan’ın cezaevinde yazdığı kitabının Türkçe basılmamasının kendilerinden kaynaklanmadığını söyledi.

Türkçe dışında dillerde yayınlanması yazarın talebiymiş. Bayrak, Alfa-Everest olarak kapılarının her zaman Ahmet Altan’ın kitaplarına açık olduğunu ifade etti. Her koşulda Altan’ın kitaplarını basmak istediklerinin de altını çizdi Faruk Bey.

Ahmet Altan gibi kelimeleri mükemmel kullanan bir edebiyatçının eserlerinin anadilinde basılmaması Türk edebiyatı için büyük bir kayıp. Siyasi görüşlerini beğensin ya da karşı çıksın, hemen herkes, Altan’ın edebi yeteneği konusunda mutabıktır bu ülkede.

Kemalizmin Türkiye’deki en meşhur ve en keskin muhalifi olan Altan’a 1999 yılında tamamı Kemalist olan bir jüri, Yunus Nadi Roman Ödülü’nü vermişti. Bana göre de bir başyapıt olan "Kılıç Yarası Gibi" romanı için verilmişti bu ödül. Hatta o zaman da ödülün Altan’a verilmesi çok tartışılmıştı. İdeolojiyi edebiyatın üstünde tutan kimi fanatikler itiraz etse de entelektüel sağduyu hakim olmuş ve Altan’ın bu edebiyat ödülünü hak ettiği ifade edilmişti.

Yeni kitabının anadilinde basılması için Faruk Bayrak’ın bir kez daha teklif götürmesinin ve ısrar etmesinin çok doğru olacağını düşünüyorum. 2019 hem Ahmet Altan’ın tahliye olup sevdikleriyle kucaklaştığı hem de ne zamandır beklenti içinde olan okurlarının Altan’ın yeni kitabına kavuştuğu yıl olsun.