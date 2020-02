Ahmet Altan'ın avukatından AYM'ye her gün dilekçe eylemi

Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci ve yazar Ahmet Altan'ın Avukatı Figen Çalıkuşu, 2016 Kasım ayında yapılan ve 2018’in Temmuz ayında Genel Kurul'a sevk edilen bireysel başvurunun karara bağlanması için Anayasa Mahkemesi'ne her gün dilekçe verme eylemi başlattı.

Avukat Çalıkuşu tarafından kaleme alınan dilekçede, geçtiğimiz Şubat ayında aralarında kardeşi iktisat profesörü ve köşe yazarı Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak’ın da bulunduğu 5 diğer sanıkla birlikte, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan’ın 846 gündür özgürlüğünden yoksun bırakıldığına dikkat çekildi.

Dilekçede, "Karar aşamasında olup başvurucusu tutuklu olan bir dosyanın aylarca Anayasa Mahkemesi Genel Kurul’da bekliyor olması, Mahkemenin tarihinde rastlanır bir durum değildir ve bu hâli ile yeni bir hak ihlâli daha belirmektedir" ifadelerine yer verildi.

Avukat Çalıkuşu, 4 Ocak günü başlattığı dilekçe eylemi ile ilgili yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Bugün 846 gündür özgürlüğünden yoksun bırakılan müvekkilim Ahmet Altan için her gün Anayasa Mahkemesi’ne bir dilekçe verme eylemine başlıyoruz.



Hukuk tarihimizde bu dosyada bir ilk daha yaşanıyor. İlk önce Anayasa Mahkemesi’nin 11 Ocak 2018 tarihinde müvekkilim Mehmet Altan hakkında hakkında verdiği bağlayıcı ve kesin karara karşı ilk derece mahkemeleri 6 ay direnmişti.



Şimdi de müvekkilim Ahmet Altan için 08 Kasım 2016 tarihinde yaptığımız ve derhal öncelik kararı da verilen başvurumuzda, Anayasa Mahkemesi, karar aşamasına getirdiği ve sadece ‘karar vermek’ üzere Genel Kurula 4 Temmuz 2018 tarihinde sevk ettiği başvuruyu 6 aydır bekletmektedir. Bu da müvekkillerim Altanlar dosyası üzerinden hukuk tarihine ve AYM’nin tarihine geçecek bir başka ilktir.



Tekrar etmek isterim; tutuklu müvekkilim Ahmet Altan’ın öncelik kararı alınmış, tekemmül etmiş başvuru dosyası “sadece” karara bağlanmak üzere 04 Temmuz 2018 tarihinden bu yana bekletilmektedir.

* BUGÜN 04 Ocak 2019.



* BUGÜN başvurunun AYM GK’da görüşülmediği 184. GÜN.



Karar aşamasında olup başvurucusu tutuklu olan bir dosyanın aylarca Anayasa Mahkemesi Genel Kurul’da bekliyor olması, Mahkemenin tarihinde rastlanır bir durum değildir ve bu hâli ile yeni bir hak ihlâli daha belirmektedir.



Bu durumun bir an önce sona erdirilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne her gün yeni bir dilekçe vererek, durumun vahametini vurgulamak mecburiyet haline geldi.



Bidayette öncelik kararı verilmiş olmasına karşın 22 ay sonra karar aşamasına gelmiş, tekemmül etmiş ve öncesinde de AYM Genel Kurul tarafından incelemeden geçmiş dosyada, karar verilmek üzere dosyanın altı ayı aşkın süredir bekletilmesi başvurucunun tutuklu olması gerçeği ile birlikte değerlendirildiğinde bireysel başvurunun özüne, varlık sebebine aykırılık yaratmaktadır.



İnsanın haysiyetini yitirmeden önünde eğildiği tek değer, insanlık tarihinin her döneminde adalet, hukuk olmuştur.



Hak ihlâllerinin son bulması ve yeni hak ihlâllerinden geri durulması adına bugünden itibaren her gün bir dilekçe ile bu anlayışı tazelemeye ve hatırlatmaya devam edeceğim.



Yüce Mahkemeden, Genel Kurul’da beklemekte olan başvurunun daha fazla beklemeden incelenmesini, hak ihlâllerinin saptanmasına ve hak ihlâllerinin giderilmesi yolunda ivedi bir şekilde işlem yapmasını ve bu mağduriyeti sonlandırmasını hukuk adına talep ediyorum.



Bugünden itibaren başlattığım bu girişimi de hukuk devleti anlayışına duyarlı tüm kamuoyunun bilgisine sunuyorum.



Avukat Figen Çalıkuşu”



Dilekçenin tamamına bu bağlantıdan ulaşılabilir.