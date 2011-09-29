Ahmet Altan'a '1 milyonluk dizi telifi'

T24 - Habertürk yazarı Rahşan Gülşan, Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan'a

"Kılıç Yarası Gibi" ve "İsyan Günlerinde Aşk" kitapları için, 1 milyonluk dizi teklifi yapıldığını iddia etti.



Habertürk yazarı Rahşan Gülşan'ın yazısı şöyle:

Dün çok çarpıcı bir haber aldım. Buna göre Türk dizi sektörünün bugüne kadar imzaladığı en büyük edebiyat uyarlaması anlaşmasına imza atılmıştı.

Üstelik imzayı atan bir gazetenin genel yayın yönetmeniydi. Duyduklarıma göre Muhteşem Yüzyıl’ın yapımcısı Tim’s, dün Ahmet Altan ile anlaşmaya imzayı basmıştı. Ve bu anlaşmaya göre Altan’ın iki romanı "Kılıç Yarası Gibi" ve "İsyan Günlerinde Aşk" artık dizi olma yoluna girmişti.

İki kitap için Ahmet Altan’a ödenen para ise bir milyon liraya yakın bir rakam olacakmış. Şirket hemen bir yazılım ekibi kurup gelecek sezon için çalışmalara başlayacakmış. 19. yüzyıl sonlarındaki İstanbul’u ve o günlerde yaşanan siyasal çalkantıları anlatan "Kılıç Yarası Gibi" ve 31 Mart ayaklanması etrafında gelişen olayları anlatan "İsyan Günlerinde Aşk" tek bir dizi olarak çekilecekmiş.

Dizinin adı da ilk kitapla aynı olacakmış. Bu anlaşma birçok yazarın fiyatını artırır gibi geliyor bana.