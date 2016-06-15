Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a 'Balyoz' haberleri için 52 yıl hapis istemi

'Balyoz darbe planı' haberlerine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede eski Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan ve eski Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a 52 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Hazırlanan iddianamede, Mehmet Baransu ile Tuncay Opçin için de 75 yıla kadar hapis istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Faruk Söker, belgelerin yayınlandığı dönemin Taraf gazetesi sorumlularının da aralarında bulunduğu 5 şüpheliyle ilgili 276 sayfalık iddianame hazırladı.

İddianamede, soruşturma konusunun, İstanbul 1. Ordu Karargahı'nda "çok gizli, gizli" ibareleri ile yüksek güvenlikli kozmik odalarda korunması gereken, "devletin güvenliğine iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaların kısmen veya tamamen yok edilmesi, imha edilmesi, çalınması, bulundukları yerden gizlice alınması, temin edilmesi, açıklanması" suçlarının olduğu belirtilerek, şüphelilerden Tuncay Opçin'in 'Paralel Yapı' yöneticisi, diğer şüphelilerden Mehmet Baransu'nun ise örgütün üyesi olduğu yönünde kamu davasının açılmasını gerektirecek nitelikte ciddi deliller bulunduğu aktarıldı.

Opçin ve Baransu'nun, temin ettikleri belge ve vesikaların, Ahmet Altan, Yasemin Çongar, ve Yıldıray Oğur aracılığıyla Taraf gazetesinde yayımlanmasını sağladıkları ve şüphelilerin 'Paralel Yapı'da yapılandıkları kaydedilen iddianamede, Altan, Çongar ve Oğur'un, 'Paralel Yapı' üyesi olmadıkları vurgulandı.

Ahmet Altan: Bunları Baransu getirdi

İddianamede, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un savcılıkça alınan ifadelerine de yer verildi.

Altan'ın, "Balyoz darbe haberlerine konu, 21 Ocak 2010 tarihinde imajları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilen dvd'ler ve cd'ler, tam tarihini bilmiyorum. Ancak bunlar gazeteye Mehmet Baransu tarafından yayınlanmadan 1-2 gün önce getirilmiş olabilir. Egemen Harekat Planını hiç görmediğim gibi yayınlamadım da. Bunları Baransu getirdi ancak kaç cd ve dvd getirdiğini şu an hatırlamıyorum. Baransu'nun getirdiği cd ve dvd'ler bilgi işlemden yazı olarak çıktıları alındıktan sonra Yasemin Çongar, YıIdıray Oğur, Kurtuluş Tayiz ve Mehmet Baransu ile inceledik. Ancak 6 sene önce yaptığımız bir inceleme olduğu için yanımızda kim vardı şimdi hatırlamıyorum. Burada amacımız gazeteci olarak Baransu'nun belirttiği gibi bir darbe planı olup olmadığına bakmak, bunu ortaya çıkarmak ve yayınlamaktı" dediği ifade edilen iddianamede, belgelerden sadece darbe planına bağlı olanları ayırıp 1-2 gün inceledikleri, belgelerin doğruluğunu teyit amacıyla internetten belgelerde yazılı isim ve sicil numaralarını ve görev yerlerini inceledikleri, doğru çıkması üzerine belgelerin darbe planı olduğuna inanarak yayınladıklarını ve dışarıdan herhangi birinin bu bilgilere sahip olma ihtimali olmadığını söylediği de dile getirildi.

Baransu ve Opçin'e 75 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, Mehmet Baransu ile Tuncay Opçin'in, "silahlı örgüt kurmak yönetmek, zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme dışında kullanma, hile ile alma, çalma, zincirleme şekilde devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak" suçlarından 35 yıldan 75'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, diğer şüpheliler dönemin Taraf gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Yasemin Çongar ve köşe yazarı Yıldıray Oğur’un da "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme dışında kullanma, hile ile alma, çalma, zincirleme şekilde devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak" suçlarından 20 yıldan 52 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.