Ahmet Altan ve Mehmet Altan gözaltında

Gazeteci Ahmet Altan ve kardeşi Mehmet Altan, darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Ahmet ve Mehmet Altan'nın gözaltı gerekçesi, "YouTube üzerinden yayın yapan 'Özgür düşünce' isimli programa katılarak, darbeden bir gün önce darbe çağırışımı içeren mesajlar vermeleri" olarak açıklandı.

Savcılığın hazırladığı gözaltı kararında, Ahmet ve Mehmet Altan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etmekle suçlanıyor ve "Şüphelilerin, darbe girişiminde bulunan bir kısım terör örgütü mensubu askerlerle iştirak halinde bulundukları" iddia ediliyor.

Darbe girişimini gerçekleştirmekle suçlanan Fethullah Gülen ve ona bağlı yapılanmaya yönelik soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınarak tutuklu yargılanmasına karar verilen bir diğer gazeteci Nazlı Ilıcak'ın ise bu hafta alınacağı belirtildi.