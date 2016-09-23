Ahmet Altan tekrar gözaltına alındı

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 12 gün gözaltında tutulduktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan gazeteci, yazar yeniden gözaltına alındı.

Ahmet Altan ve kardeşi Prof. Dr. Mehmet Altan, Perşembe gecesi emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği Mehmet Altan hakkında tutuklama kararı verirken, Ahmet Altan'ı ise serbest bırakmıştı.

Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Can Tuncay, Ahmet Altan'ın serbest bırakılmasına itiraz etti.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği de savcılığın talebini kabul ederek, Ahmet Altan hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Ahmet Altan, karar ardından avukatı Veysel Ok ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı'na giderek savcılığa teslim oldu.

Altan, savcılıkta kayıt yapıldıktan sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.