Ahmet Altan ödülünü Gezi direnişçilerine adadı

Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü bu yıl, yazar Ahmet Altan, yayıncı Gökhan Bulut ve kitapçı Nuran Sivri'ye verildi. Ahmet Altan ödülünü Gezi Parkı direnişçilerine adadı.

1995 yılından bu yana, Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından verilen Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü bu yıl, yazar Ahmet Altan, yayıncı Gökhan Bulut ve kitapçı Nuran Sivri’ye verildi. Bu yıl ayrıca ilk kez verilen Onur Ödülü’nün sahibi ise avukat Fikret İlkiz oldu.



İpek İzci’nin Radikal’deki haberine göre, açılış konuşmasını Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal’in yaptığı ödül töreni, Gezi Parkı direnişi sırasında hayatını kaybeden Abdullah Cömert anmasıyla başladı. Anmada, Adana’da inşaatı devam eden altgeçide düşüp ölen komiser Mustafa Sarı ve Ataşehir’de aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş da unutulmadı.



Celal konuşmasını, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi, bir kez daha hükümeti, hâkimleri, savcıları ve emniyet kuvvetlerini uluslararası anlaşmaların, Anayasa’nın ve yasaların düşünce ve ifade özgürlüğüne ilişkin getirdiği hükümlere uymaya, uygulamaya çağırıyoruz” sözleriyle bitirdi.



Celal’ın konuşmasının ardından, şehir dışında olduğu için törene katılamayan Ragıp Zarakolu’nun mesajı okundu. Zarakolu’nun mesajında, 20 bine ulaşan yasak yayınlar listesinden 600 kadarının serbest kalmasının; 3. ve 4. yargı Yargı Reformu paketleriyle davaların düşmesinin olumlu gelişmeler olduğu ancak yetersiz kaldığı ifadeleri yer aldı.

Ahmet Altan: Ödülümü Gezi direnişçilerine adıyorum

Taraf gazetesindeki köşe yazıları nedeniyle hakkında çok sayıda ceza ve tazminat davası açılan, yüklü tazminat cezalarına çarptırılan Ahmet Altan rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadı. Altan adına ödülünü, yayıncısı ve editörü Sırma Köksal aldı. Köksal, konuşmasında, “Ahmet Altan’ın size iletmemi istediği bir notu var. Kendisine bu ödül verildiği için herkese teşekkür ediyor. Ödülü ise şu an Gezi Parkı’nda direnişini sürdüren ve bu direnişe destek veren herkese ithaf ediyor” dedi.



Törende, kamuoyunda basın özgürlüğünün kullanılmasının sembolü olan birçok davada görev yapması; basın ve ifade özgürlüğü önündeki engellerle ilgili çok sayıda bilimsel yayın kaleme alması nedeniyle avukat Fikret İlkiz’e Onur Ödülü verildi. Yıllardır çeşitli kitapları nedeniyle hakkında dava açılan ve kitapları toplatılan Aram Yayınları adına yayın koordinatörü Gökhan Bulut ise ödülünü cezaevindeki bütün yazarlara adadı. 41 yıldır İstanbul Bebek’teki Türkü Kitabevi’nde bağımsız olarak mesleğini sürdüren Nuran Sivri’nin tüm insanlar adına dileği netti: “Ne kitapsız ne sanatsız!” Sivri, gözyaşlarını zor tutarak yaptığı konuşmasında, “Taksim 10 gündür gençlerin elinde. İstekleri doğaya, çevreye, insanlara saygılı bir yönetim, gerçek demokratik haklar ve özgürlükler… O gençlerin arasında eminim, 40 yıl önce annelerine- babalarına kitap tavsiye ettiğim, sattığım gençler de vardır. İşte onlar, Yaşar Kemal’ler, Sait Faik’ler, Orhan Kemal’ler, Sabahattin Ali’ler okuyanların yetiştirdiği çocuklardır” dedi.