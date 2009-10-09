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Ahmet Altan 'Leipzig Özgürlük' ödülünü aldı

Ahmet Altan dünyanın en prestijli basın ödüllerinden “Leipzig Özgürlük ve Medyanın Geleceği Ödülü”nü Almanya’da düzenlenen törenle aldı.

09 Ekim 2009 03:00

Ahmet Altan dünyanın en prestijli basın ödüllerinden “Leipzig Özgürlük ve Medyanın Geleceği Ödülü”nü Almanya’da düzenlenen törenle aldı. Ödül, Altan’la birlikte İtalya’dan Roberto Saviano ve Hırvatistan’dan Duşan Milyus’a verildi.

Taraf’ın Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, “cesur gazeteciliği” nedeniyle verilen Leipzig Bankası Medya Vakfı Özgürlük ve Medyanın Geleceği Ödülü’nü aldı.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Altan, “Tarih, mantıklı kötülüklerle, mantıksız iyiliklerin dövüşüne şahittir. Bu savaş hâlâ sürdüğü için bu ödül veriliyor” dedi. Ahmet Altan şöyle konuştu: Bu ödül, düşmanlara karşı yalnız olmadığımızı, yeryüzünün her tarafında vicdan sahiplerinin birbirine destek olduğunu, sesini yükselttiğini, kuvvetli bir dayanışma içine girdiğini gösteriyor. Biz, bu akşam burada bütün mantıksızlığımız ve bütün vicdanımızla dünyadaki kötülüklere meydan okuyoruz.''


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