Ahmet Altan'ın avukatından çağrı: Terör örgütüne yardım suçu da kapsama dâhil olmalı

T24 Ankara

Cezaevinde bulunan yazar Ahmet Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu, İnfaz Paketi'nde, Terörle Mücadele Yasası'nın bütünüyle kapsam dışında bırakılmasına tepki göstererek, "Terör örgütüne üyesi olmamakla birlikte yardım" suçunun, bu dönemin düşünce suçu olduğunu, bu suçun infazında da yarı oranında indirim yapılması, denetimli serbestlik ve koşullu salıverme uygulamalarının geçerli olması gerektiğini söyledi.

Çalıkuşu, yazar Ahmet Altan başta olmak üzere düşünce suçlularının İnfaz Paketi kapsamı dışında bırakıldığına dikkat çekti. Altan'ın, "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım suçu" nedeniyle 10 yıl 6 ay ceza aldığını ifade eden Çalıkuşu, kararla birlikte tahliye olduğunu ancak Türk yargı sisteminde örneği olmayan bir biçimde, itiraz yoluyla yeniden cezaevine konulduğunu anımsattı.

Çalıkuşu, İnfaz Paketi'nde, Terörle Mücadele Yasası'nın bütünüyle kapsam dışında bırakılmasını eleştirerek, şöyle devam etti:

"Bu dönemin düşünce suçu maddesi TCK 220/7. maddesi olmuştur. Bu maddeye göre düşünce en ağır şekli ile cezalandırılmaktadır. Örgüte yardım eden hiyerarşik yapıya dahil değildir. Örgüt ile birlikte hareket etmez. Yardım ettiğine dair örgütün bilgisi dahi olmayabilir. Bu özelliklerine göre TCK 220/7. maddesi düşünce suçu için çok elverişli bir madde olarak kullanılmaya başlanmıştır bu dönemde. Çünkü maddi delile ihtiyaç yok. Ama şimdi Korona var ve Ahmet Altan 71 yaşında. 3 yazı ile 10.5 yıl hapis. Kapsam dışı demek kolaydır ama vicdan ister vebali vardır. Örgüte yardım eden terör örgütünün üyesi olmadığına göre sıradan infaz rejimine tabi olmalı, cezası 1/2 oranında indirilmeli ve 3 yıllık denetim süresi uygulanmalı. O zaman Ahmet Altan de diğer düşünce suçluları da hükümlü olmasa da yattıkları süreye göre tahliye olurlar. İnfazda eşitlik ve adalet sağlanır."

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