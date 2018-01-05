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Ahmet Altan ile hâkim arasında 'sen - siz' tartışması: Ben senin arkadaşın değilim!

"Sen sanıksın, 'Sen' diyeceğim"

05 Ocak 2018 15:17

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası 23 Eylül 2016'da tutuklanan gazeteci - yazar Ahmet Altan'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret ve terör ptopagandasından yargılandığı davanın 2. duruşması 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya SEGBİS'le bağlanan Altan, kendisine "Sen" diye hitap eden hâkime, "Ben senin arkadaşın değilim, bana sen diye hitap edemezsin, 'siz diye hitap etmeniz gerekir. Samimi üsluba gerek yok" diyerek tepki gösterdi. 

Hâkim, Altan'ın tepkisine, "Sen sanıksın. Sana 'siz' demiyorum. Sıfatın sanık. 'Sen' diyorum. 'Sen' diyeceğim" diyerek karşılık verdi. Altan'ın bunun üzerine, "O zaman ben de sana 'sen' diyeceğim" demesinin ardından hâkim, "Ne isterseniz söyleyin" ifadesini kullandı.

 Ahmet Altan'ın avukatı Ergin Cinmen de hâkimin hitap şekline, "Bu aşamada söyleyeceğimiz bir şey yok" diyerek tepki gösterdi.

Davadan öne çıkan gelişmeler şöyle:

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