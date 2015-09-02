Ahmet Altan: Hepimizi öldürse de Türkiye Erdoğan'ı başkan yaptırmayacak

Gazeteci Yazar Ahmet Altan,“Merak ediyorsa söyleyeyim; Hepimizi öldürse de Türkiye Erdoğan'ı başkan yaptırmayacak” dedi. Altan "Bugün yaşananları anlamak için mafya filmlerini izlemek gerekir" diyen Altan "Bu ülkeyi bir mafyanın yönetmesine izin vermeyeceğiz, demelidir" şeklinde konuştu.

Bugün TV’de Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros'un sorularını yanıtlayan Altan, Koza/İpek Grubu’na yönelik olarak geçekleştirilen polis operasyonuna ilişkin “Medyaya yapılan operasyona 'oh olsun' diyen herkes Tayyip Erdoğan'ın ajanıdır” ifadelerini kullandı.

Zaman'da yer alan habere göre, Ahmet Altan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Doğan Medya nerede?"

“Birleşmezlerse gazeteler susturulacaklar. Can Dündar’ın gelmesi sevindirici Doğan medya, yazarlar nerede? Sırtlanlar sürüyü bozmaya uğraşıyor. Onlar cemaat onlar çok kötü diyorlar. Cemaati vurursanız geriye bir tek Doğan kalıyor geriye burada herkesin toplanması gerek. Sessiz durunca sıra sana gelmeyecek mi sanıyorsun! Onlar şiddeti yükseltmekten vazgeçmeyecekler vazgeçerseler mahkeme var ve panik halindeler yargılanmak ve hapse girmek onlar için bir takıntı.”

"Arıboğan bir tweetiyle işinden oldu"

“Bu saldırı siz cemaat olduğunuz için değil insanların konuşabileceği alanları kapatmak için susturmak için yapıldı. "Cemaate oh olsun diyenler" varsa AKP'nin ajanıdır. Deniz Arıboğan, tweeti nedeniyle işinden oldu. Erdoğan hakkında şaka yapılmıyor adeta.”

"Bugün yaşananları anlamak için mafya filmlerini izlemek gerekir. Muhalefet tek ses halinde konuşmalı. Buna izin vermeyeceğiz. Bu ülkeyi bir mafyanın yönetmesine izin vermeyeceğiz, demelidir."

"Medyaya yapılan operasyona 'oh olsun' diyen herkes Tayyip Erdoğan'ın ajanıdır. Cemaat çok kötü bile olsa, Cemaati yedirirseniz yarın sizi yiyecekler! Bunun devamı korkunçtur, durmayacaklar!"



‘Türkiye Erdoğan'ı başkan yapmayacak’

"Merak ediyorsa söyleyeyim; Hepimizi öldürse de Türkiye Erdoğan'ı başkan yaptırmayacak! Erdoğan bir daha seçilmeyeceğini biliyor. Türkiye Erdoğan'ı başkan yapmayacak. O bunu anladı. Bunu anladığı için fiilen sistemi değiştirdi. Ama sen kendini başkan yapamazsın. Başkan olmayacaksın."



‘Soyuyorlar... Asıl işleri soymak’

"Son 4 yıldır bu ülkeyi soyuyorlar. Soyuyorlar. Asıl işleri soymak. Bir ülkenin böyle soyulduğunu görmedim. Çok hırsız gördük ama böyle sistematik soyanı görmedik."

'Korkmayın... Onlar korksun.. Çalanlar korksun..'

"Hiç canınızı sıkmayın. Benim babaannemin bir lafı var. Doğru eğilir ama yıkılmaz. Doğruysanız yıkılmazsınız. Korkacak bir şey yok. O kadar da değil. Hapislere atsa, kaç kişiyi atacak. Stadyumlara koyacakmış. Koysunlar top oynarız. Çalanlar korksun, çocukları öldürenler korksun. Ve korkuyorlar. Onların korktuğunu görün ve siz korkmayın. Bir arada deyin ki: Yeter Artık!"