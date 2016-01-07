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Ahmet Altan, Engin Alan’a manevi tazminat ödeyecek

Altan'ın Balyoz davasına ilişkin yazdığı yazı yüzünden dava açılmıştı

07 Ocak 2016 12:52

Balyoz davası kapsamında 3 yıl 8 ay tutuklu yargılandıktan sonra beraat eden eski MHP İstanbul Milletvekili emekli korgeneral Engin Alan, Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan ve yazıda Balyoz davasına ilişkin kendisine ait olduğu öne sürülen bir konuşmadan söz eden Ahmet Altan hakkında açtığı tazminat davasını kazandı. Buna göre Altan, Alan’a 10 bin lira tazminat ödeyecek.

Cihan Haber Ajanası’nın (CHA) haberine göre Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davanın karar duruşmasına Engin Alan’ın avukatı Mehmet Azar katıldı. Azar, davanın kabul edilmesini ve Altan’ın tazminata mahkûm edilmesini istedi.

Davanın kısmen kabulüne karar veren Hakim Songül Coşkun, Ahmet Altan'ın 3 Mart 2015’ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Engin Alan'a 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

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