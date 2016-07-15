Ahmet Altan: Bütün Kürt şehirlerini topa tutuyorlar; insanları diri diri bodrumda yaktılar!

Haberdar yazarı Ahmet Altan, Güneydoğu ve Doğu bölgesinde yapılan operasyonları eleştirerek, “Bütün Kürt şehirlerini topa tutuyorlar. İnsanları diri diri bodrumda yaktılar” dedi. Altan, 2011 yılına kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteklendiğini ifade ederek “Bu şansa sahipti. Ama Erdoğan kendi şansını da Türkiye'nin şansını da boşa harcadı” diye konuştu.

Altan, CHP'nin 12 milyona yakın seçmeni olduğunu hatırlatarak "Oldukları yerde zıplasalar Türkiye sallanır, ama bunu bile becermekten acizler" ifadelerini kullandı.

Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan’ın Can Erzincan TV’de sunduğu Özgür Düşünce’ye konuk olan Altan’ın ifadeleri şöyle:

AKP ile ittihatçılar arasında müthiş benzerlik var. AKP de İttihatçılar gibi seçim kazanabiliyor ama ülkeyi yönetemiyor...

Enver ile Erdoğan arasında büyük bir parallellik var. Enver de bütün Türklerin lideri olabileceğine inandı. Erdoğan da bütün Sünnilerin padişahı olacağına inandı.

Erdoğan "Bütün yargı sistemi bana bağlıdır ben başkan oldum" dedi, bu suçtur, anayasaya aykırıdır.

Tayyip Erdoğan kendi fikirleriyle bu ülkeyi bir adım ileri bile götüremez. Erdoğan gibi adamlar iyi kalfadır. Hazır bir plan varsa iyi uygularlar...

Tayyip Erdoğan usta olamaz, öyle bir yeteneği yok.

Erdoğan'ın siyasi vizyonu yok.

Beş yıllık politikalarını beş günde değiştirdiler.

Batı doğu çatışmasında çatışmayı önleyebilecek tek ülke Türkiye idi.

Bütün dünya 2011'e kadar Erdoğan'ı destekledi. Bu şansa sahipti. Ama Erdoğan kendi şansını da Türkiye'nin şansını da boşa harcadı.

Hırsızlık konusunda AKP'nin tarihteki tek rakibi İttihatçılardır. İttihatçılarda da hırsızlık korkunçtu.

Askeri vesayetin her türlü fantezisini Erdoğan ve adamları yapıyor. Bütün Kürt şehirlerini topa tutuyorlar. İnsanları diri diri bodrumda yaktılar.