-AHMET ALİ AĞAOĞLU YENİDEN BAŞKAN ANKARA (A.A) - 27.11.2010 - Golf Federasyonunda başkanlığa Ahmet Ali Ağaoğlu yeniden seçildi. Federasyonun 3. Olağan Mali ve Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, Dedeman Oteli'nde 172 delegeden 98'inin katılımıyla toplandı. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının oy birliğiyle ibra edildiği genel kurulda, federasyonun 2011 yılı bütçesi 9 milyon 600 bin, 2012 yılı bütçesi de 3 milyon 700 bin lira olarak öngörüldü. Daha sonra 93 delegenin oy kullandığı seçime tek aday olarak katılan Ahmet Ali Ağaoğlu, yeniden başkanlığa getirildi. Federasyonun yönetim kurulu üyeliklerine TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in yanı sıra Erol İslamoğlu, İsmet Aktekin, Alper Alp, Kadir Aydın, Murat Afşar, Erdal Asım Durukan, Dilek Hamoğlu, Özgür Çinkılıç, Tevfik Atmangür, Kent Ağuralı, Refik Arkan, Osman İlhan ve Önder Çerezci seçildi. Başkan Ağaoğlu, teşekkür konuşmasında, önceki yönetim kurulu üyelerine hizmetlerinden dolayı şükranlarını iletti.