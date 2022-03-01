CHP'li Akın: İndirim sahte, fahiş zamlar ve zamlı faturalar ise gerçek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, konutta KDV indiriminin elektrik zamları yürürlükteyken anlamlı olmadığını belirterek, "İktidar indirim diyerek vatandaşla adeta alay ediyor. İndirim sahte, fahiş zamlar ve zamlı faturalar ise gerçek" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik faturalarındaki zamlar nedeniyle konutta KDV indiriminin anlamlı olmadığını açıkladı.

Akın, yazılı açıklamasında; “Fahiş zamlar geri alınmadan yapılan hiçbir faturalardaki yangını söndürmez. Düşük kademe sınırı olarak belirlenen 240 kilovatsaatin faturası Aralık ayında 220 lirayken yapılan sözde indirim düzenlemesiyle şimdi en az 310 liraya çıkıyor. Ticarethane tarifesindeki zam oranı ise hala yüzde 100’ün üzerinde! İktidar indirim diyerek vatandaşla adeta alay ediyor. İndirim sahte, fahiş zamlar ve zamlı faturalar ise gerçek” değerlendirmesini yaptı. Akın'ın yazılı açıklaması şöyle:

“2022 yılının başında elektrik faturalara yüzde 127’ye varan fahiş zamları yapan iktidar vatandaşların tepkisinin ardından geri adım atmak zorunda kalmıştır. Elektrik faturalarındaki yüzde 18 oranındaki KDV oranı yüzde 8’e indirilirken; düşük tüketim sınırı 8 kilovatsaat olmak üzere aylık 240 kilovatsaat olarak belirlenmiştir. İktidar aylarca çalışıldığını ileri sürdüğü kademeli tarifede iki ay içinde iki kez değişikliğe giderken, söz konusu düzenlemeler kamuoyundaki beklentilerin aksine faturalarda anlamlı bir indirim sağlamayacaktır.

"Vatandaşı rahatlatacak bir karar alınmamıştır"

İktidarın iki ay boyunca oluşturduğu algının aksine faturalarda vatandaşı rahatlatacak bir karar alınmamıştır. Aralık 2021’de 240 kilovatsaat elektriğin tüketimi 220 lira dolayınken, iktidarın KDV indirimi ve iki kez kademe sınırını yükseltmesine karşın son düzenlemenin ardından faturaya yansıması 310 lirayı bulacaktır. Buna göre yalnızca düşük kademe sınırında kalınsa bile faturalar Aralık ayına göre yüzde 41 oranında zamlanacaktır. Tüketim yükseldikçe faturalardaki zam oranı da artmaktadır.

"CHP’nin önerisi kabul edildi"

AK Parti iktidarının bir hanenin asgari tüketimini bile hesaplamadan düşük kademe sınırını belirlediği bir kez daha ortaya çıkmıştır. İktidar ilk kademe sınırını 1 Ocak’ta 150 kilovatsaat olarak ilan etmiş, 1 Şubat’ta ise söz konusu sınırı 210 kilovatsaat olarak değiştirmiştir. Yılbaşından bu yana kademe sınırını düşük tutarak vatandaşı mağdur eden iktidar CHP’nin ilk kademenin en az 230 kilovatsaat olması gerektiği yönündeki önerisini iki ay sonra kabul ederek 1 Mart itibariyle 240 kilovatsaate çıkarmıştır.

"Hiçbir anlamı yok"

Cumhuriyet tarihinin en fahiş zamları hala yürürlükteyken kademe sınırının yükseltilmesi ve KDV indirimi yapılmasının hiçbir anlamı yoktur. Başka bir deyişle indirim algısı faturalarda büyük bir etki yaratmayacaktır. KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesi kilovatsaat başında ortalama yüzde 8,5 oranında bir indirim anlamına gelmektedir. Buna göre ilk kademede yüzde 43,5; ikinci kademede ise yüzde 118,5 oranında zam hala geçerlidir.

"Ticarethane tarifesi yüzde 106 oranında zamlıdır"

Yüzde 127 oranında zamlanan ticarethane tarifesinde kademeli tarifeye geçilerek ilk kademede yapılan yüzde 25 oranındaki indirim tam bir aldatmacadır. Sözde indirime karşın ticarethane tarifesi hala en az yüzde 106 oranında zamlıdır. İktidar enflasyon sorununu kontrol altına almaktan bahsederken ticarethane ve sanayideki fahiş enerji zamlarını geri almaması tam bir çelişkidir. Enerjiye yapılan her zam hayat pahalılığını artırmakta, çarşı, pazar ve market fiyatlarına yansımaktadır. BOTAŞ’ın elektrik üretim santrallerinin doğalgaz tarifesine 1 Mart itibariyle bir kez daha zam yapması ise üretim maliyetlerini artıracağı için elektrik zammı ihtimalini artırmaktadır. Yılbaşından bu yana elektrik üretim santrallerinin doğalgaz tarifesine yapılan zam oranı yüzde 54,5 olmuştur.”

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