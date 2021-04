Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor hep şampiyonluk yarışının içinde olur

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili ekibin başarılı grafiği ve teknik direktör Abdullah Avcı ile yakalanan başarıyı değerlendirdi. Şampiyonluk yarışı ile ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Trabzonspor hep şampiyonluk yarışının içinde olur" dedi.

Fanatik'e konuşan Ağaoğlu, Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile beraber yakaladığı çıkıştan bahsederek, "Abdullah Avcı ise geldiğinde yaptığımız ilk konuşmada, sıkışık takvimde altyapıya çok ihtiyacımız olacağını ve kadroyu geniş tutmanın doğruluğunu anlattı. Gelir gelmez hemen 6 oyuncuyu A takıma aldı. Faruk Can var, Hakan Yeşil var, kaleci Kağan var bunların içinde. Fiziksel düşüşler, korona sıkıntısı, sakatlık ve cezalılar anlamında sıkıntı olacağını öngördü hoca. Ve hep gençleri hazır tuttu. Bugün Faruk Can ilk maçında sol bekte sırıtmadıysa, genç Kağan gol yemeden hatta kritik kurtarış yaparak öne çıktıysa burada teknik heyetin öngörüsü ve öncesindeki büyük hazırlığı var. Trabzonspor’un gençlerine güvenen, altyapısına inanan ve bu şehrin felsefesini benimseyen hocaya da her zaman büyük saygı duymak lazım" dedi.

"Keşke demek tarzım değil"

'Keşke en başında Abdullah hocayla başlasaydık diyor musunuz?' sorusunu yanıtlayan Ağaoğlu, "Keşke demek tarzım değil. Keşkelerin üzerinden hiç gitmedim hayatımda. Çünkü geçmişi revize etmek mümkün değil. Değiştiremediğin şeyin de kimseye faydası yok. Şunu diyorum, iyi ki böyle bir hocamız var, iyi ki anlaşmışız. İyi ki böyle bir oyuncu grubumuz var. İyi ki Trabzon’da doğmuşum ve Trabzonsporluyum. Her zaman hatalar olmuştur, olacaktır. Bizim görevimiz iyi niyetli şekilde, en iyisini yapmaya çalışmak. Yöneticinin görevi sıkıntılı periyotta yanlışı çözmek. Yönetici arkadaşlarımla da hep şunu konuştuk: “Ekonomik ve sportif anlamda her şey doğru gitse, sürekli kupalar kazanılsa bize zaten ihtiyaç yok" dedi.

"Fenerbahçe maçının diğerlerinden farkı yok"

Yaklaşan Fenerbahçe maçı ile ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Fenerbahçe maçının bizim için diğer maçlardan bir farkı yok. Trabzonspor her zaman sahaya kazanmak için çıkar ve evinde de her zaman avantajlı taraftır. Daha önce nasıl hazırlandıysak, öyle hazırlanacağız. Futbolun aktörleri teknik adamlar ve futbolculardır. Trabzonspor’un hocası da oyuncuları da sahada konuşuyor zaten. Biz de yönetim olarak ödemeleri zamanında hatta bazen zamanından önce yaparak uygun ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Buna hep dikkat ettik. Diğer konuya gelirsek... Yönetimler gelir geçer. Biz bugün varız, yarın yokuz. İstikrar önemlidir. İnandığınız, güvendiğiniz bir hoca ve teknik heyetle sonuna kadar gitmeniz gerekir. Belki bir zıplarsınız tavana değemezsiniz, ikincide denersiniz olmaz ama bir gün zıplarsınız, tavanı deler öbür tarafa geçersiniz. Şampiyonluk ne zaman gelir belli olmaz. Ama Trabzonspor hep o yarışın içinde olur ve bunu sürdürür. Bir gün ise o tavanı deler, ötesine de gider. Gitmemesi için hiç bir neden yok" diye konuştu.