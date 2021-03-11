Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor ayağı takıldı diye düşmez

3-1’lik Alanyaspor mağlubiyetiyle zirve yarışında yara alan Trabzonspor’da, Başkan Ahmet Ağaoğlu takıma sahip çıktı. Ağaoğlu, "Trabzonspor ayağı takıldı diye düşmez, pes etmez" diye konuştu.

Fanatik'e açıklamalarda bulunan Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor yenilgisini bir yol kazası olarak değerlendirdi.

Ağaoğlu, “Alanya maçı, 10-15 dakikalık bir bölüm hariç iyi oynamadığımız bir karşılamaydı. Üst üste yaşadığımız Koronavirüs izolasyonları ve ağır maç trafiği neticesinde oluşan yorgunluğun, mağlubiyette esas etken olduğunu düşünüyorum. Yoğun fikstürde zor bir sezon geçiyor ve her takım zaman zaman bu tip düşüşler yaşayabiliyor. Ancak futbolcu kardeşlerimiz bunu telafi eder” dedi.

"Trabzonspor'un hedefi de her zaman bellidir"

Takım ve oyun üzerinden yapılan eleştirileri yorumlayan Başkan, “Sonuçta üst üste 7 maç kazanma başarısı gösteren oyuncular da bu oyuncular. Geçtiğimiz haftalarda ortaya koydukları performansı sürdüreceklerine inanıyorum. Trabzonspor’un havası bozulmaz. Zaten takımın başındaki hocası Abdullah Avcı da buna asla izin vermez” ifadelerini kullandı. Ligde daha 12 hafta olduğunu belirten Ahmet Ağaoğlu şöyle devam etti:

"Trabzonspor ayağı takıldı diye düşmez, pes etmez. Trabzonspor sonuna kadar yürür ve mücadelesini sürdürür. Zaten genetiğinde de bu vardır. Hedefi de her zaman bellidir. 1-2 yenilgiyle geçmişte yaşanan psikolojik dalgalanmaların tekrarlanmasını kimse boşuna beklemesin. Başta Abdullah hocamız olmak üzere teknik heyet ve tüm oyunculara güvenimiz tam. Biz sonuna kadar onların arkasındayız ve inanıyoruz"